Entre secas e enchentes: o retrato do Espírito Santo nas emergências climáticas

Mimoso do Sul ficou destruída após as fortes chuvas que atingiram não só o município, mas também todo o Sul do Es. Crédito: Bernardo Bracony

As emergências climáticas já fazem parte do cotidiano de milhares de capixabas. No Espírito Santo, mais de 338 mil pessoas vivem em áreas vulneráveis a enchentes, secas e deslizamentos, segundo o Serviço Geológico Brasileiro. É a partir desse cenário que o episódio final da série "Clima em Debate", produzida pelos residentes da Rede Gazeta e veiculada pela CBN Vitória, investiga como o estado tem enfrentado a escalada dos desastres ambientais.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Benício Ferrari, mostra que os eventos extremos se tornaram mais frequentes e intensos nos últimos anos. As diferentes regiões do estado também vivem impactos distintos: enquanto o norte convive com secas severas, o sul e a região serrana sofrem com chuvas devastadoras.

O episódio também recupera o relato de Rita de Cássio, moradora de Mimoso do Sul que perdeu a casa na enchente de 2024 e até hoje reconstrói com recursos próprios, à espera de apoio oficial.

Apesar da urgência, muitos municípios capixabas ainda têm estruturas frágeis de defesa civil. Ferrari explica que há cidades com equipes preparadas e outras que mantêm apenas planos formais, mas sem capacidade real de resposta. A falta de técnicos, a rotatividade de profissionais e a ausência de planejamento contínuo dificultam a prevenção e deixam comunidades ainda mais vulneráveis.

O episódio também aponta caminhos. Para Priscila Ceolim, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES, soluções baseadas na natureza, como áreas verdes, drenagem mais porosa e menor impermeabilização, podem reduzir riscos e melhorar o conforto térmico nas cidades.

O episódio tem produção de Ana Muniz e Kayc Keven. Com trabalhos técnicos de Sarah Fricks, sonorização de Leandro Rodrigues e edição de conteúdo de Eduardo Faquetti. A série encerra destacando que a crise climática já é realidade, e que preparar o território capixaba deixou de ser uma escolha: tornou-se uma urgência coletiva.

