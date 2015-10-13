ENEM: 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial deve ter destaque na prova de química

Os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que se completa neste ano, é uma das apostas de assuntos que serão tratados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2015, principalmente nas disciplinas de química e física. A edição de 2015 será realizada nos dias 24 e 25 de outubro em todo o país, e a partir desta terça-feira (13), a rádio CBN inicia uma série de reportagens sobre como se sair bem nas provas.

Your browser does not support the audio element. Enem: 10 anos do fim da Segunda Guerra Mundial deve ter destaque na prova de química

No primeiro dia de prova serão exploradas as disciplinas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Serão cobrados conhecimentos de química, física e biologia. Novas formas de energia, índices que retratam a qualidade de vida e perguntas que comparam o consumo de energia dos produtos devem aparecer neste campo, além de temas sobre preservação ambiental.

Segundo o professor de química e diretor de um curso Pré-Vestibular, Mario Broeto, uma das características do exame é explorar assuntos atuais em diversas áreas de conhecimento.

A dica do professor é que os alunos façam uma revisão do conteúdo que conseguiram estudar até o momento e não tente terminar, a qualquer custo, de ler o que ainda falta. “ Se o seu tanque ainda não está cheio, agora não é hora de encher. Ou seja, agora é o momento de garantir o que já foi estudado”, ressaltou.

Estudar todos os dias é uma vantagem para quem quer se dar bem na prova. O estudante do terceiro ano, Roger Elias, de 17 anos, tenta pela primeira vez a prova do Enem. Além das aulas pela manhã, ele estuda cerca de três horas por dia para realizar o teste. “Na hora da prova vou focar nas disciplinas de exatas, que é o meu foco. As mais difíceis deixarei para depois”, explicou.