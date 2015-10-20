Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PREPARE-SE BEM

Enem 2015: resolver questões e ter bom descanso são dicas para uma boa prova na reta final

A reportagem da CBN Vitória conversou com estudantes e pedagogos para saber quais são os segredos para um bom desempenho na prova

Publicado em 20 de Outubro de 2015 às 15:39

Publicado em 

20 out 2015 às 15:39
A menos de uma semana para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado nos próximos dias 24 e 25, sobra ansiedade para os estudantes. Com um vasto conteúdo a ser estudado, como se comportar nos dias finais? A reportagem da CBN Vitória conversou com estudantes e pedagogos para saber quais são os segredos para um bom desempenho na prova.
Enem 2015 resolver questões e ter bom descanso são dicas para uma boa prova na reta final
A aposta do vestibulando de Engenharia do Produção, Arthur Delacqua de Sousa, 18 anos, é a execução de exercícios. "Acho que o que tinha que estudar já deu tempo de estudar. E agora, nessa final, é analisar o tempo que gasto em cada questão. Como vou em cada área para ver como estou preparado para o ENEM, principalmente em redação, que vem 'pegando' nos últimos anos", disse.
Sonhando em cursar Medicina, Ari Lima, 17 anos, não se define como ansioso e diz estar muito confiante com a prova. A sugestão dele também é focar nos exercícios. "A preparação foi no ano inteiro. Não é nessa última semana, nem no último semestre. Foi desde o início do ano. Agora, a gente já sabe a área que a gente tem dificuldade, que tem facilidade, o tempo de demora para a redação. A verdade é que temos que nos conhecer bem para realizar a prova, é uma verdadeira maratona", disse.
"Maratona"
E põe maratona nisso. O Enem é composto por quatro provas objetivas com 45 questões cada e uma redação. Para encará-lo é preciso preparar mente e corpo, como a estudante Eduarda Escobar Máximo, 17 anos, que vislumbra uma vaga no curso de Direito.
"Acho que o mais importante agora é fazer os exercícios, mas ter uma boa noite de sono também. E não se preocupar com coisas secundárias, coisas que não sejam a prova. Deixar essas coisas para depois", indicou.
Ficar de olho na alimentação é uma dica valiosa de preparação nesta reta final, e também para vencer o cansaço no dia da prova, como avalia a coordenadora pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Maria, Alessandra Poleze. "A ansiedade envolve inclusive alimentação. Essa semana não é para experimentar coisas novas. É semana de alimentação saudável, equilibrada. Dormir bem e não ficar acordado até tarde estudando. E a gente tem algumas alternativas como o ioga. Se centrar, se concentrar, trazer o espírito de que eles são capazes e tirar a insegurança. O cansaço no dia da prova existe, mas quando você vai para a prova seguindo essas dicas, ele fica na subliminar", contou.
No próximo sábado (24), os alunos que vão prestar o Enem terão 4h30 para executar as questões de Ciências humanas e suas tecnologias, Ciências da natureza e suas tecnologias. No domingo (25), será o dia das provas de Linguagens, códigos e suas tecnologias; a redação e Matemática e suas tecnologias, com 5h30 de duração. A prova começa às 13h no horário de Brasília, nos dois dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marjane Satrapi, a voz iraniana no exílio que transformou 'Persépolis' em literatura universal
Motorista morre em grave acidente envolvendo três veículos na estrada de Pontal do Ipiranga
Motorista morre em grave acidente envolvendo três veículos em Linhares
Bombeiros resgatam três cães presos em penhasco na divisa entre ES e MG
Bombeiros resgatam três cães presos em penhasco na divisa entre ES e MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados