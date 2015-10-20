A menos de uma semana para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado nos próximos dias 24 e 25, sobra ansiedade para os estudantes. Com um vasto conteúdo a ser estudado, como se comportar nos dias finais? A reportagem da CBN Vitória conversou com estudantes e pedagogos para saber quais são os segredos para um bom desempenho na prova.

Your browser does not support the audio element. Enem 2015 resolver questões e ter bom descanso são dicas para uma boa prova na reta final

A aposta do vestibulando de Engenharia do Produção, Arthur Delacqua de Sousa, 18 anos, é a execução de exercícios. "Acho que o que tinha que estudar já deu tempo de estudar. E agora, nessa final, é analisar o tempo que gasto em cada questão. Como vou em cada área para ver como estou preparado para o ENEM, principalmente em redação, que vem 'pegando' nos últimos anos", disse.

Sonhando em cursar Medicina, Ari Lima, 17 anos, não se define como ansioso e diz estar muito confiante com a prova. A sugestão dele também é focar nos exercícios. "A preparação foi no ano inteiro. Não é nessa última semana, nem no último semestre. Foi desde o início do ano. Agora, a gente já sabe a área que a gente tem dificuldade, que tem facilidade, o tempo de demora para a redação. A verdade é que temos que nos conhecer bem para realizar a prova, é uma verdadeira maratona", disse.

"Maratona"

E põe maratona nisso. O Enem é composto por quatro provas objetivas com 45 questões cada e uma redação. Para encará-lo é preciso preparar mente e corpo, como a estudante Eduarda Escobar Máximo, 17 anos, que vislumbra uma vaga no curso de Direito.

"Acho que o mais importante agora é fazer os exercícios, mas ter uma boa noite de sono também. E não se preocupar com coisas secundárias, coisas que não sejam a prova. Deixar essas coisas para depois", indicou.

Ficar de olho na alimentação é uma dica valiosa de preparação nesta reta final, e também para vencer o cansaço no dia da prova, como avalia a coordenadora pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Maria, Alessandra Poleze. "A ansiedade envolve inclusive alimentação. Essa semana não é para experimentar coisas novas. É semana de alimentação saudável, equilibrada. Dormir bem e não ficar acordado até tarde estudando. E a gente tem algumas alternativas como o ioga. Se centrar, se concentrar, trazer o espírito de que eles são capazes e tirar a insegurança. O cansaço no dia da prova existe, mas quando você vai para a prova seguindo essas dicas, ele fica na subliminar", contou.