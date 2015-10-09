Encontro religioso pode ter causado o incêndio no Parque Ecológico em Vitória

Um encontro religioso pode ter causado o incêndio no Parque Ecológico de Itapenambi, em Vitória, nesta quinta-feira (08). O fogo devastou 60% da vegetação, segundo o Corpo de Bombeiros. Equipes que trabalham no local encontraram uma barraca de acampamento, cobertores, uma mochila com pertences e uma bíblia. Reuniões como essa tem ocasionado diversos incêndios em outros pontos da Capital, segundo o Gerante de Controle e Monitoramento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Edson Valpassos.

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"Quando a gente faz uma associação entre a presença da barraca, da fogueira e dos pertences, logo a gente associa a um comportamento de certa forma ruim de pessoas que tem o hábito de orar nos montes e às vezes queima pedidos. Eu estou reiterando que as pessoas que tem essa prática, não faça mais isso em áreas naturais, porque o risco de incêndio é muito grande conforme vimos aqui", disse.

Outro ponto de Vitória, que frequentemente sofre com o mesmo problema, é o Parque Municipal Morro da Gamela, também no bairro Santa Lúcia, segundo Valpassos. "O Morro da Gamela vem frequentemente sendo incendiado por conta dessa prática. Eu tenho registros, fotografias, filmes de pessoas que vão lá para fazer isso. E, infelizmente, em 100% das vezes acaba gerando incêndio", relatou.

O material encontrado pelas equipes de combate ao fogo será encaminhado à perícia da Polícia Civil para investigação e possível identificação dos autores. Enquanto isso, o trabalho do Corpo de Bombeiros continua no Parque Ecológico Itapenambi.

Nesta sexta-feira (09), o Corpo de Bombeiros contou com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), além do trabalho de 15 militares em solo. Para facilitar o trabalho da aeronave, os bombeiros instalaram uma base "fire flex" no estacionamento do Centro Educacional Leonardo Da Vinci. O sistema funciona como uma grande bolsa com capacidade para 16 mil litros de água, que serve para o rápido reabastecimento do helicóptero.