Em apenas um dia, mutirão de endividados do Procon renegocia R$ 1,5 milhão em contas

Mais de R$ 1,5 milhão foram negociados em apenas oito horas no 2°Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon Estadual. Deste total, foram aplicados mais de um milhão em descontos, o que representa redução de 73% do total de débitos. Cerca de 1200 pessoas já foram atendidas. A ação está sendo realizada no Ginásio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), localizado na Rua Coronel Schwab Filho, Bento Ferreira, Vitória.

Your browser does not support the audio element. 1.5 milhão de reais foram negociados no primeiro dia do Segundo Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon Estadual

Nesta terça-feira (20), segundo dia de negociação, muitas pessoas aguardavam na fila há mais de 24 horas. Para conseguir ser a primeira a receber atendimento, Marlene de Souza, de 53 anos, de Vila Velha, chegou ao local na segunda-feira (19), às 10 horas da manhã, tudo para garantir a negociação da dívida de R$ 10 mil, que adquiriu com empréstimo. “A oportunidade não podemos perder. Estou preparada para levar uma resposta para casa”, contou à Rádio CBN Vitória.

Senhas improvisadas, feitas pela própria Marlene, eram distribuídas para quem chegava ao local. O jovem Jeferson Carvalho, de 20 anos, que guardava um lugar na fila para avó, aproveitou a oportunidade para vender café e ganhar dinheiro. “Quero pagar as dívidas vendendo aqui na frente. Está muito bom, se fosse assim todos os dias estava bom”, relatou.

Financeiras

A maior demanda das negociações fica por conta das financeiras. Segundo a diretora-presidente do Procon, Denise Izaíta, não é necessário que o consumidor durma na fila para efetuar negociações, pois as senhas só começam a ser distribuídas a partir das 8 horas, quando abrem os portões. “Muitas pessoas dormiram na fila, mas quando foram atendidas, não apresentavam a documentação necessária para prosseguir com o atendimento”, explicou.

Quem conseguiu atendimento saiu satisfeito. Morador da Serra, Bruno Nascimento, de 30 anos, ganhou um desconto que foi além de suas expectativas. Há dois anos, ele viu as finanças pessoais entrarem numa grande desorganização com o cartão de crédito e sua dívida com o banco chegou a R$ 123.000. Nesta terça-feira (20), no mutirão, a dívida caiu para R$ 9 mil reais - menos de 10% do valor total. Ele ainda poderá pagar esse valor em 36 vezes no boleto.