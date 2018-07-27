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Perdeu os pais

Duas semanas após acidente no MS, criança capixaba segue internada

O carro em que a família estava colidiu com o veículo de uma médica, que teve ferimentos leves

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 13:45

Publicado em 

27 jul 2018 às 13:45
Helora foi a única sobrevivente que resultou na morta dos pais Henrique e Mery Ângela, em Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução | Facebook
Duas semanas após o acidente no Mato Grosso do Sul que matou os pais da Helora Brandão, de quatro anos, a menina capixaba segue internada no Hospital Santa Casa de Campo Grande. O casal Henrique e Mary Brandão morreram no local da tragédia. O carro em que a família estava colidiu com o veículo de uma médica, que teve ferimentos leves.
A menina teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo e chegou a ficar entubada e sedada no CTI. Segundo o hospital, ela está internada na enfermaria pediátrica, consciente, orientada e estável. A criança é acompanhada por uma tia materna.
A família estava a caminho de Bonito, também no Mato Grosso do Sul. A família havia chegado em Campo Grande, capital do Estado, na manhã do último dia 13. O casal estava de férias e alugou um carro para ir à Bonito. Segundo informações preliminares da polícia, o veículo da médica vinha em sentido contrário e bateu no carro do casal, que foi jogado para o lado de fora da pista. 

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