Duas semanas após acidente no MS, criança capixaba segue internada

Helora foi a única sobrevivente que resultou na morta dos pais Henrique e Mery Ângela, em Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução | Facebook

Duas semanas após o acidente no Mato Grosso do Sul que matou os pais da Helora Brandão, de quatro anos, a menina capixaba segue internada no Hospital Santa Casa de Campo Grande. O casal Henrique e Mary Brandão morreram no local da tragédia. O carro em que a família estava colidiu com o veículo de uma médica, que teve ferimentos leves.

A menina teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo e chegou a ficar entubada e sedada no CTI. Segundo o hospital, ela está internada na enfermaria pediátrica, consciente, orientada e estável. A criança é acompanhada por uma tia materna.