A Polícia Civil indiciou a proprietária de uma creche no bairro Chácara Parreiral, na Serra, por agressões contra quatro crianças da unidade. Lucileia de Oliveira foi indiciada por crimes de maus-tratos e vias de fato. As investigações começaram após os pais de uma menina de 2 anos e 9 meses terem recebido um vídeo no aplicativo de conversas whatsapp com imagens que mostram a filha levando um tapa na cabeça. Lucileia vai responder ao processo criminal em liberdade, pois não houve flagrante de nenhum dos casos.

O vídeo também mostra a mulher puxando com força o braço de outra criança. Segundo o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil (DPCA), delegado Lorenzo Pasolini, além das duas agressões que foram filmadas, outras duas crianças disseram ter sido agredidas pela dona da creche. Pasolini comentou sobre o que as crianças relataram a respeito dos mau tratos.

Your browser does not support the audio element. Dona de creche na Serra é indiciada por agredir quatro crianças

“Elas relataram alguns castigos físicos, mas de forma leve, e também relataram castigos no sentido de que eram colocadas em salas fechadas e banheiros. Além disso, elas recebiam ameças de que um animal iria pegá-las caso não obedecessem a 'tia'. Enfim, coisas que amedrontavam essas crianças“, revelou o delegado.

De acordo com Pasolini, Lucileia, que tem 51 anos, pode receber uma pena de até quatro anos de prisão por maus tratos. Ainda segundo o delegado, não se pode afirmar há quanto tempo a mulher praticava esses atos contra as crianças. A creche existe há cinco anos.