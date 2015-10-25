Domingo de fila por senhas para renegociar dívidas, mas distribuição é apenas na tarde de segunda

Nem mesmo a mudança de horário da distribuição das senhas para atendimento no Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon Estadual foi o suficiente para evitar que consumidores durmam na fila para conseguir atendimento. Na tarde deste domingo (25), cerca de 30 pessoas já estavam no local, aguardando para pegar uma das 1200 senhas que serão disponibilizadas somente às 16h desta segunda-feira (26). E mesmo assim, negociação só na terça. Para passar o tempo, alguns jogavam dominó.

A dona de casa Ledamar Pereira tem uma dívida de aproximadamente R$ 2 mil com bancos e financeiras. Ela já foi três vezes no mutirão, mas não conseguiu senha. Desta vez, chegou ao Ginásio Jaime Navarro de Carvalho, Bento Ferreira, às 08h deste domingo, acompanhada do marido e dos dois filhos. Quatro pessoas estão na frente dela.

Para passar a noite de domingo, madrugada e manhã de segunda preparada, até barraca ela levou para o local. “Trouxemos tudo: água, colchão, barraca e comida. Vinhemos preparados para passar a noite”, disse.

O aposentado Benedito Conha, 59 anos, tem uma dívida de R$ 2.500 com a Cesan. Sem condições para pagar as contas, vai passar a noite na fila. Ele chegou ao local às 09h deste domingo e contou que esta é a única forma dele se livrar desta dor de cabeça. “Não tem outro jeito, preciso pagar essa conta, vou ter que encarar essa realidade, que é de muitas pessoas”, disse.

Na tarde deste sábado, a reportagem da CBN conversou com Danilo Pires do Santos, de 20 anos, que foi o primeiro a chegar no local. No domingo, ele contou que não teve problemas em passar a noite por lá e estava ansioso para a distribuição das senhas.

“De sábado para domingo coloquei a cadeira na calçada e fiquei tranquilo, esperando chegar a segunda para ir embora. Até consegui dormir, tirei um bom cochilo”, contou. Danilo enfrenta a fila para se livrar de uma dívida de 4,5 mil.