Dobra número de empresas com pedido de recuperação judicial na Grande Vitória

Nos últimos dois meses, dobrou o número de empresas na Grande Vitória que entrou com pedido de recuperação judicial na Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da capital. A crise financeira pode ser um dos motivos para essas empresas recorrerem à Justiça para reorganizar seus negócios e se recuperarem da dificuldade financeira. De acordo com o juiz da Vara Especializada em Recuperação Judicial, Braz Aristóteles dos Reis, de janeiro a agosto, três pedidos foram feitos. Porém, nestes últimos dois meses, o número passou para sete.

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“Nos últimos dois meses tivemos na vara mais pedidos de recuperação judicial do que durante todo ano. Foi um aumento considerável”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

A solicitação é feita quando a empresa perde a capacidade de pagar suas dívidas e corre o risco de falência. Em todo Estado, 576 processos envolvendo recuperação judicial e falência estão em tramitação.

Prazos

Após o deferimento do pedido de recuperação judicial, a empresa tem até 60 dias para apresentar o plano de recuperação. Esse plano é apresentado para a assembleia de credores, que neste caso é soberana. Os credores têm o prazo de 150 dias para realizar a assembleia e decidirem se aceitam ou não a proposta da empresa.

Se a proposta for aceita, os juros das dívidas são congelados e a empresa tem meses e até anos para regularizar sua situação financeira junto aos credores. Se a assembleia não aprovar o plano de recuperação judicial apresentado, a Justiça decreta a falência da empresa.

Falência

Entretanto, o juiz explica que a falência não é vantajosa nem para os credores, nem para a empresa e nem para o Estado. “Não há vantagem, em razão do fechamento de postos de trabalho, do encolhimento da atividade econômica do Estado, que deixa de ter arrecadação de tributos. Enfim, a falência é uma situação que não é agradável nem para o falido, nem para os credores e nem para o Estado”, disse.