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"Divas de Lenço": campanha apoia mulheres que perderam o cabelo para tratar câncer de mama

Quem quiser apoiar a campanha pode usar as redes sociais Facebook e Instagram para publicar uma foto com um lenço na cabeça e com a hashtag #DivasDeLenço, além de desafiar outras três pessoas a fazerem o mesmo

Publicado em 23 de Outubro de 2015 às 22:16

Publicado em 

23 out 2015 às 22:16
O diagnóstico de câncer é, muitas vezes, encarado com grande dificuldade pelos pacientes. Além de enfrentar a doença, aqueles que passam pelo tratamento quimioterápico precisam lidar com mudanças no corpo, como a queda de cabelo. É para apoiar as mulheres que passam por esse problema que uma clínica que realiza quimioterapias em Vitória, em parceria com blogueiras do Estado, idealizou a campanha “Divas de Lenço”.
A ideia é que uma pessoa tire uma foto com um lenço na cabeça, publique em redes sociais com a hashtag #DivasDeLenço e desafie outras três pessoas a fazerem o mesmo. Assim, a intenção é manifestar o apoio às pacientes que acabam perdendo os cabelos durante o tratamento do câncer, difundir informações sobre a importância da prevenção e dos cuidados necessários para que se faça um diagnóstico precoce.
A assistente administrativa Thaiz Négri, de 38 anos, é uma das participantes da campanha. Ela se fotografou com o marido, o filho e um sobrinho. Thaiz conta que o ato dela sensibilizou uma paciente de câncer, que comentou sua foto no Facebook.
“Ela postou na minha página falando que tinha achado legal e eu achei o máximo porque a gente começa a perceber a dimensão de um simples ato”, contou a assistente administrativa à Rádio CBN.
Quem comentou a postagem de Thaiz foi a comerciante Carla Marques, de 43 anos, que mora em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Ela se trata de um câncer de mama desde novembro de 2014 e perdeu os cabelos durante a quimioterapia. Carla optou por não usar lenços, mas acredita que a campanha pode ajudar mulheres que sentem a autoestima abalada.
"Há muitas mulheres que ficam abatidas, não saem de casa, sentem vergonha. Então, eu acho que essa campanha ajuda muito”, comentou Carla Marques.
Prevenção
A blogueira Mônica Pretti, dona do site asmaepira.com.br, é uma das responsáveis por difundir a campanha no Estado. Ela conta que tirou uma foto com lenço na cabeça e desafiou outras duas blogueiras se fotografarem com o acessório. A partir daí, a campanha se espalhou. Mônica acha que a campanha pode alertar as mulheres a respeito da importância de realizar exames para diagnosticar possíveis tumores.
“Essa campanha é importante porque ela evita mortes. O exame preventivo é uma coisa fácil de fazer, acessível. Existem várias clínicas em Vitória fazendo mamografias de graça. A gente tem que se prevenir. Não podemos pecar pela falta de prevenção", lembrou.
Quem quiser apoiar a campanha pode usar as redes sociais Facebook e Instagram para publicar uma foto com um lenço na cabeça e com a hashtag #DivasDeLenço, além de desafiar outras três pessoas a fazerem o mesmo.

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