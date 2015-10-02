Nem mesmo a queda nas vendas no comércio capixaba no primeiro semestre deste ano deve derrubar o preço dos presentes tão esperados no Dia das Crianças. A expectativa é do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL), Carlo Fornazier. Ele diz que a data terá poucas promoções na Capital e a tendência deve ser seguida nos demais municípios, devido ao custo que os produtos são adquiridos pelos comerciantes.

Apesar dos preços menos acessíveis ao bolso dos consumidores, o presidente ressaltou que é possível encontrar ofertas, pois alguns comerciantes negociam diretamente com a industria de brinquedos.

Your browser does not support the audio element. Dia das Crianças será com poucas promoções em Vitória

“Alguns produtos sempre entram em liquidação, mas a tendência é continuar do jeito que está”, explicou. Para o Dia das Crianças, que é a terceira melhor data para o comércio, a CDL trabalha com a projeção de crescimento nas vendas. “Normalmente este é o melhor trimestre do ano, a expectativa é aumentar essas vendas”, disse.

Perfil da demanda

De acordo com o Carlo Fornazier, o perfil dos consumidores tem se alterado desde o início do ano, trocando os produtos mais caros pelos mais baratos. Essa é a percepção de Sandro Moraes, gerente de uma loja de brinquedos em um shopping de Vila Velha. Segundo ele, os produtos mais em conta são os primeiros a sair das prateleiras.

Na loja os produtos mais procurados são os bonecos, personagens de desenhos animados e filmes americanos. O preço de brinquedos como estes comercializados no estabelecimento variam entre R$9,90 e R$150 reais. A estratégia para chamar a atenção do cliente está no atendimento e na negociação .

“Temos preços diferenciados, que dá uma diferença de 8% a 10% no preço da concorrência, conseguimos isso por meio de parcerias com o fornecedor. todo desconto que conseguimos repassamos para o consumidor”, explicou.

Madrinha de três meninos, Bruna Matedi, de 27 anos, levou os afilhados para escolher os presentes do dia das crianças. Apesar das inúmeras opções, ela deixou claro, o presente de cada um não pode passar dos R$80. “Aqui eles entendem direitinho o que não podem comprar hoje”, contou.