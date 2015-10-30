Denúncias de violência doméstica aumentam após redação do Enem

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015 além de evidenciar a violência feminina na sociedade brasileira, encorajou centenas de mulheres a denunciarem seus parceiros e ex-companheiros. No período de 24 horas após a divulgação do assunto da redação, o Disque-denúncia recebeu mais de 300 ligações de vítimas de todo Brasil.

Para a juíza e coordenadora estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, Hermínia Azoury, a escolha do tema do Enem este ano foi muito propício para o momento em que estamos vivendo. Ela destacou que é preciso colocar em evidência a violência contra a mulher para evitar novos casos.

Além disso, a juíza destacou que 57,5% dos candidatos do Enem eram do sexo feminino, por isso, a maioria já foi agredida ou conhecia alguma mulher vítima da violência. “Muitas já presenciaram ou foram vítimas, por isso, puderam desenvolver muito bem a redação”, afirmou.

A juíza destacou que somente a educação pode mudar a cultura machista do Brasil.

“A mudança de cultura passa pela educação. Herdamos agressões punitivas do Brasil Colônia, onde essa cultura paulatinamente vem mudando e, agora, o Enem fez muita gente refletir”, disse.

Reflexão

Para doutora Hermínia, ações como essas também mudam a mente dos jovens, que querendo ou não, tiveram que pensar sobre o tema para fazerem uma boa prova

“Forçadamente, eles tiveram que fazer uma reflexão para fazer uma boa redação. Então, de alguma forma, houve uma mudança paradigmática”, contou.