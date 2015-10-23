Decisão sobre fechamento de lojas dos shoppings aos domingos deve ser tomada na próxima semana

O sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) tenta assegurar no acordo coletivo da categoria que as lojas dos shoppings de todo Estado não funcionem aos domingos. Várias reuniões estão ocorrendo entre o sindicato dos trabalhadores e a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), que representa os empresários. Segundo o Sindicomerciários, os trabalhadores do comércio podem entrar em greve se os empresários não aceitarem a proposta.

O presidente do sindicato da categoria, Jackson Andrade, argumenta que não compensa abrir as lojas dos shoppings no domingo. Ele diz que a jornada de trabalho é excessiva e o custo para o empregador é maior que o lucro, pois não há muitas vendas neste dia.

Ele destacou que o acordo precisa ser feito até o final deste mês, pois novembro é a data-base dos trabalhadores do comércio. Se não houver acordo a tempo, o Sindicomerciários vai apresentar para a categoria a proposta de greve. “Se não fecharmos um acordo que nos contemple, isso é possível, mas primeiro preciso submeter isso a assembleia dos trabalhadores para tomar essa decisão”, contou.

Jackson explicou que o único impasse entre empresários e categoria é o trabalho aos domingos nos shopping. O reajuste salarial já foi acordado e o Sindicomerciários pediu 12% de reajuste, mas aceitou a proposta dos comerciantes. “Conseguimos o INPC acumulado, que dá 9.46%”, disse.