Curso de Medicina terá 93 candidatos por vaga no VestUfes 2016

Mais uma vez o curso de Medicina é o mais disputado do vestibular da Ufes, com 93,10 candidatos por vaga entre os não-optantes pela reserva de vagas. A Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV) publicou a lista com a concorrência para o VestUfes 2016 nesta quarta-feira, 21, no endereço www.ccv.ufes.br

Além da Medicina, os outros quatro cursos mais concorridos são Direito (19,05 por vaga), Arquitetura e Urbanismo (14,47), Engenharia de Produção (14,10) e Engenharia Civil (12,28) entre os não-optantes. Em comparação com o VestUfes 2015, a concorrência para os cinco cursos mais disputados só diminuiu na Engenharia Civil.

O VestUfes 2016 terá 23.579 candidatos na disputa pelas 3.834 vagas em 73 cursos da Universidade. Deste total, 11.037 candidatos optaram pelo sistema de reserva de vagas, que destina 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, e 688 participarão do processo seletivo na condição de treineiros, não concorrendo às vagas ofertadas. Ou seja, na concorrência geral participarão 11.854 candidatos.

Reserva de vagas

Os candidatos optantes pelo sistema de reserva de vagas são divididos em quatro faixas e o curso de Medicina também é o mais concorrido entre eles, com 67,63 candidatos para uma vaga, em uma dessas faixas. À exceção do curso de Medicina, entre os outros quatro cursos mais disputados, em pelo menos uma dessas faixas a concorrência entre os optantes pela reserva de vagas é maior que entre os não-optantes.

A CCV utilizará as notas das provas objetivas do Enem 2015 para a 1ª etapa do processo seletivo, mas todos os inscritos farão as provas da 2ª etapa nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Alegre, São Mateus e Guarapari.