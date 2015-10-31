Crianças se encantam com livros gigantes na 7ª Bienal Capixaba do Livro

Caminhando pelos corredores da 7ª Bienal Capixaba do Livro é possível perceber um grade público, com muitas crianças encantadas com a quantidade e a variedade de livros. O evento, que começou na quarta-feira (28), será realizado até o domingo (1º), no estacionamento do Shopping Vitória. A entrada é gratuita.

Nos espaços designados às atrações, o público tem acesso a bate-papo com escritores capixabas, além de diversas atividades culturais que promovem a leitura. Muitas dessas ações são voltadas para o público infantil, como contação de histórias e oficinas de origami.

Your browser does not support the audio element. Crianças se encantam com livros gigantes na Sétima Bienal Capixaba do Livro

Mesmo dependendo de adultos para entender o conteúdo dos livros, os pequenos visitaram o local, e se encantaram com as ilustrações e brincadeiras relacionadas ao universo da leitura.

Nicolas Soares dos Santos, de 8 anos, foi surpreendido com os livros gigantes que encontrou no local. A empolgação foi tanta que antes de voltar para casa ele leu vários. “Eu li a história dos três Porquinhos, João e Maria e também a do Corvo que queria ser uma águia”, contou.

De acordo com os organizadores, cerca de 70% de todo acervo disponível é voltado para o público infanto-juvenil. O evento também reserva um espaço para autores capixabas, são mais de 300 inscritos.

A escritora Neusa Jordem, explicou que a bienal é um momento para um encontro entre o autor e o leitor. “A gente vê a empolgação e o carinho, o encantamento que os autores trazem em relação ao livro e a leitura. Acho que isso é o mais importante”, disse.