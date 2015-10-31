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Bienal do Livro

Crianças se encantam com livros gigantes na 7ª Bienal Capixaba do Livro

O evento, que começou na quarta-feira (28), será realizado até o domingo (1°), no estacionamento do Shopping Vitória. A entrada é gratuita

Publicado em 31 de Outubro de 2015 às 14:50

Publicado em 

31 out 2015 às 14:50
Caminhando pelos corredores da 7ª Bienal Capixaba do Livro é possível perceber um grade público, com muitas crianças encantadas com a quantidade e a variedade de livros. O evento, que começou na quarta-feira (28), será realizado até o domingo (1º), no estacionamento do Shopping Vitória. A entrada é gratuita.
Nos espaços designados às atrações, o público tem acesso a bate-papo com escritores capixabas, além de diversas atividades culturais que promovem a leitura. Muitas dessas ações são voltadas para o público infantil, como contação de histórias e oficinas de origami.
Crianças se encantam com livros gigantes na Sétima Bienal Capixaba do Livro
Mesmo dependendo de adultos para entender o conteúdo dos livros, os pequenos visitaram o local, e se encantaram com as ilustrações e brincadeiras relacionadas ao universo da leitura.
Nicolas Soares dos Santos, de 8 anos, foi surpreendido com os livros gigantes que encontrou no local. A empolgação foi tanta que antes de voltar para casa ele leu vários. “Eu li a história dos três Porquinhos, João e Maria e também a do Corvo que queria ser uma águia”, contou.
De acordo com os organizadores, cerca de 70% de todo acervo disponível é voltado para o público infanto-juvenil. O evento também reserva um espaço para autores capixabas, são mais de 300 inscritos.
A escritora Neusa Jordem, explicou que a bienal é um momento para um encontro entre o autor e o leitor. “A gente vê a empolgação e o carinho, o encantamento que os autores trazem em relação ao livro e a leitura. Acho que isso é o mais importante”, disse. 
A expectativa é que durante os cinco dias de evento passem pela bienal 30 mil pessoas. Mais de 5 mil alunos de 50 escolas da Grande Vitória já visitavam o local.

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