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GESTO DE INCENTIVO

Contra a ansiedade do Enem, jovens distribuem abraços em Vitória

Vestidos de azul e segurando balões de coração, jovens abraçam e levam mensagens de otimismo aos candidatos do exame

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 22:00

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

03 nov 2019 às 22:00
Abraços distribuídos na chegada de local de prova do Enem em Vitória Crédito: Fernando Madeira
 
Os momentos que antecederam a abertura dos portões para realização do Enem são de muita ansiedade para os candidatos. Porém, o gesto simples de um abraço acabou confortando a maioria dos que vão fazer a prova no campus da Faesa, em Vitória. No local, os candidatos foram recepcionados por um grupo de 40 universitários. Na ação, distribuição de abraços e mensagens de incentivo aos candidatos daquele local de prova.
Ana Karoline, estudante de arquitetura, é membro do projeto voluntário. "Já chorei muito em provas do Enem e não quero que eles passem por isso. Vim aqui pra falar que vai dar tudo e pra eles não ficarem nervosos", contou.
Para se diferenciar daqueles que esperavam o momento da abertura dos portões, os universitários que distribuíam abraços estavam identificados com balões de gás da cor azul e camisetas da mesma cor.
Maria Bernardete da Silva, do lar, 59 anos, veio acompanhar a filha caçula, Isabela da Silva Gonçalves, de 17 anos. "Antes de sair, fizemos uma oração. Tenho rezado muito por ela, pra dar tudo certo e ela ser a primeira da família a fazer uma faculdade", comentou a mãe da menina, que quer cursar Física.
 

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