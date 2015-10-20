Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CRISE HÍDRICA

Consumo de água do Rio Santa Maria aumenta e presidente da Cesan faz alerta

Para economizar dentro de casa, fique de olho no tempo gasto no chuveiro, pois ele tem o maior consumo doméstico

Publicado em 19 de Outubro de 2015 às 22:31

Publicado em 

19 out 2015 às 22:31
O Rio Santa Maria, que teria capacidade de abastecer a Grande Vitória até abril do ano que vem, mesmo se não chovesse, pode não ser utilizado como alternativa pela Cesan caso o abastecimento do Rio Jucu fique comprometido. A opção do Santa Maria seria viável devido à água do reservatório de Rio Bonito. 
- Consumo de água do Rio Santa Maria aumenta e presidente da Cesan faz alerta- CBNGAZ - 1.34s - 19-10-15.mp3
De acordo com o presidente da Cesan, Pablo Andreão, depois que a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) divulgou que, mesmo com a vazão abaixo do nível crítico, o Rio Santa Maria teria água até abril do ano que vem por causa do reservatório, a população começou a gastar mais água.
“Hoje identificamos um aumento de consumo nessa região que faz com que novamente tenhamos que pedir o apoio da população para que volte a economizar. Não é porque estamos mais tranquilos na região do Rio Santa Maria que vamos consumir mais água”, contou à Rádio CBN Vitória.
Economize
De acordo com a analista da divisão de Educação Ambiental da Cesan, Luzia Grazziotti, o chuveiro é um dos grande vilões de uma casa. Ela destaca que um banho de cinco minutos gasta, em média, 80 litros de água. O vaso sanitário também consome muita água dentro das residências.
Segundo Luzia, de janeiro a setembro deste ano a população capixaba economizou nove bilhões de litro de água. As dicas para reduzir o consumo são: reaproveitar a água da máquina de lavar; fechar o chuveiro enquanto se ensaboa; colocar temporizador nas torneiras e armazenar água das calhas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Câmara dos EUA aprova resolução que limita poderes de Trump: os avanços na tentativa de encerrar as guerras no Irã e no Líbano
Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados