Consumo de água do Rio Santa Maria aumenta e presidente da Cesan faz alerta

O Rio Santa Maria, que teria capacidade de abastecer a Grande Vitória até abril do ano que vem, mesmo se não chovesse, pode não ser utilizado como alternativa pela Cesan caso o abastecimento do Rio Jucu fique comprometido. A opção do Santa Maria seria viável devido à água do reservatório de Rio Bonito.

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De acordo com o presidente da Cesan, Pablo Andreão, depois que a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) divulgou que, mesmo com a vazão abaixo do nível crítico, o Rio Santa Maria teria água até abril do ano que vem por causa do reservatório, a população começou a gastar mais água.

“Hoje identificamos um aumento de consumo nessa região que faz com que novamente tenhamos que pedir o apoio da população para que volte a economizar. Não é porque estamos mais tranquilos na região do Rio Santa Maria que vamos consumir mais água”, contou à Rádio CBN Vitória.

Economize

De acordo com a analista da divisão de Educação Ambiental da Cesan, Luzia Grazziotti, o chuveiro é um dos grande vilões de uma casa. Ela destaca que um banho de cinco minutos gasta, em média, 80 litros de água. O vaso sanitário também consome muita água dentro das residências.