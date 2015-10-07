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SECA NO ESPÍRITO SANTO

Comunidade na Serra é abastecida por caminhões-pipa

Os veículos fazem cerca de seis viagens por dia no bairro Cidade Nova da Serra. Cinquenta mil letros de água são distribuídos diariamente. Antes da crise hídrica o consumo era o dobro disso

Publicado em 07 de Outubro de 2015 às 18:01

Publicado em 

07 out 2015 às 18:01
Água na torneira, só algumas horas por dia. Esta é a situação enfrentada pelos moradores do bairro Cidade Nova da Serra, no município de Serra. Com a crise hídrica, o córrego Chapada Grande secou e a população está sendo abastecida por caminhão-pipa que busca água na estação de tratamento em Fundão.
Na localidade os moradores reclamam que não podem contar com água encanada. Muitos deles acabam apelando para os poços artesianos. Na propriedade do aposentado Darly da Conceição, de 52 anos, a água do poço é a responsável pelo abastecimento de pelo menos sete famílias. No entanto, outros problemas preocupam a comunidade.
Como a região não tem rede de esgoto disponível, todos os dejetos das residências vão parar em fossas, que muitas vezes ficam próximas aos locais onde é retirada água. Além disso, o morador apresenta mais uma preocupação: “A água nos poços estão abaixando, está no finalzinho. Se não chover, ficaremos sem água. Não contamos com a água da torneira, contamos com o poço”, ressaltou o aposentado.
Na residência do pedreiro Odair José, de 62 anos, água até o ano passado, apenas dos poços artesianos. A água encanada chegou, mas ele ainda não comprou uma caixa d'água, por isso aguarda as poucas horas do dia em que tem abastecimento para encher o maior número de vasilhames possível. A mesma situação se repete em outras casas.
O córrego Chapada Grande, que passava na região também secou. No local onde era preciso uma ponte para atravessar, hoje basta um passo mais largo. De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), a região está sendo abastecida com água que é levada de Fundão.
O caminhão pipa abastece os reservatórios da estação de tratamento de Cidade Nova da Serra e é distribuída para os moradores. Segundo funcionários da Cesan, os caminhões-pipa fazem cerca de seis viagens por dia, são distribuídos 50 mil litros de água por dia, antes da crise hídrica o consumo diário era o dobro.

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