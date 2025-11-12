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Clima em Debate

Como o plano de descarbonização muda a mobilidade no Espírito Santo

O terceiro episódio da série especial mostra como estas políticas ajudam a enfrentar as mudanças climáticas

Publicado em 12 de Novembro de 2025 às 11:45

Publicado em 

12 nov 2025 às 11:45
Ciclovia da Vida
Ciclovia da Vida Crédito: Fernando Madeira
A ida para o trabalho entrou no centro do debate sobre descarbonização no Espírito Santo. A mobilidade é um dos pilares do plano estadual que busca neutralizar as emissões até 2050, e o transporte aparece como um dos principais focos.
No terceiro episódio da semana, os alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta mostram como essas políticas já começam a mudar o cotidiano dos capixabas. Em entrevistas com o governador Renato Casagrande, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura Fábio Damasceno e o professor da Ufes Rodrigo Rosa, eles explicam as estratégias adotadas para reduzir as emissões, como eletrificação de veículos e combustíveis alternativos.
O programa também traz relatos de moradores que já mudaram seus hábitos, como motoristas que aderiram aos híbridos e ciclistas que migraram para a bicicleta elétrica. Além disso, destaca o que o Espírito Santo levou para a COP 30, incluindo ações de adaptação climática, monitoramento e fundos voltados à redução de emissões.
Clique no áudio para ouvir o episódio completo!
ESPECIAL RESIDENTES 2025 - EP 03 - CLIMA EM DEBATE - 7.55s - NOVEMBRO 2025.mp3
Este episódio foi produzido por Alberto Margon e Samara Ramos. Os trabalhos técnicos de Sara Fricks. Sonorização de Leandro Rodrigues. Orientação e edição de conteúdo de Eduardo Fachetti.

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