Como o plano de descarbonização muda a mobilidade no Espírito Santo

Ciclovia da Vida Crédito: Fernando Madeira

A ida para o trabalho entrou no centro do debate sobre descarbonização no Espírito Santo. A mobilidade é um dos pilares do plano estadual que busca neutralizar as emissões até 2050, e o transporte aparece como um dos principais focos.

No terceiro episódio da semana, os alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta mostram como essas políticas já começam a mudar o cotidiano dos capixabas. Em entrevistas com o governador Renato Casagrande, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura Fábio Damasceno e o professor da Ufes Rodrigo Rosa, eles explicam as estratégias adotadas para reduzir as emissões, como eletrificação de veículos e combustíveis alternativos.

O programa também traz relatos de moradores que já mudaram seus hábitos, como motoristas que aderiram aos híbridos e ciclistas que migraram para a bicicleta elétrica. Além disso, destaca o que o Espírito Santo levou para a COP 30, incluindo ações de adaptação climática, monitoramento e fundos voltados à redução de emissões.

Clique no áudio para ouvir o episódio completo!

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