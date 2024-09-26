Como a agroecologia está mudando a vida de toda uma comunidade no Norte do ES

A agroecologia e a produção orgânica são formas de cultivos que reúnem práticas que buscam o equilíbrio entre a natureza, quem produz e quem consome os alimentos. É assim que moradores de uma comunidade rural de Linhares, no Norte do Estado, trabalham para plantar, cuidar e vender os alimentos que produzem no Córrego Jacutinga.
De acordo, o Incaper, 400 produtores rurais do Espírito Santo rurais possuem a certificação orgânica. Em torno de 1.300 não usam produtos químicos. Juntos, colhem cerca de 12.800 toneladas por mês. Esse é o cenário que vamos conhecer um pouco mais na reportagem especial do jornalista Isaac Ribeiro.
ESPECIAL - ISAAC RIBEIRO - AGROECOLOGIA - 12.20s - SETEMBRO 2024.mp3