Comércio prevê queda de 12% nas vendas de Natal

A crise financeira pode deixar muita gente sem presentes no Natal. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), as vendas no comércio do Espírito Santo neste final de ano devem cair 12% se comparado com 2014. O número de contratações temporárias também será menor este ano, com redução de 50%.

De acordo com o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, o aumento da energia elétrica, dos juros e do combustível está refletindo nas compras do capixaba. Segundo ele, além do reajuste salarial dos trabalhadores este ano ter sido pouco, a inflação está consumindo o repasse, com isso, o capixaba perdeu o poder de compra.

Your browser does not support the audio element. Comércio prevê queda de 12 por cento nas vendas de Natal

Sem dinheiro e com os produtos cada vez mais caros, a dona de casa Roberta Mansur contou que os presentes que custam mais vão ficar para uma outra oportunidade. Este será o Natal das lembrancinhas e poucos serão os privilegiados. Apenas a filha de cinco anos vai ganhar um bom presente. “Vai ser só lembrancinha mesmo para o marido, pai, mãe e se der, para o irmão. Para minha filha, que é criança, o presente vai ser um pouquinho mais caro”, contou.

Ano anterior já teve queda

José Lino explica que o comércio capixaba vem amargando queda nas vendas desde o final do ano passado, entretanto, a expectativa era que o cenário mudasse para melhor ao longo de 2015, o que não ocorreu. “Pensava-se que a partir do segundo semestre as vendas seriam retomadas, mas isso não aconteceu. A expectativa de otimismo que estávamos para o final do ano, infelizmente, não vai acontecer e não existe nenhuma perspectiva”, afirmou.