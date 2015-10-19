A fila do 2º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon Estadual, que teve início nesta segunda-feira (19), começou a se formar quase 24 horas antes da abertura do evento. O serviço é prestado aos consumidores endividados na quadra Jaime Navarro de Carvalho, o Ginásio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), localizado na Rua Coronel Schwab Filho, Bento Ferreira, Vitória, e segue até a próxima sexta-feira (23).

Your browser does not support the audio element. Começa atendimento em mutirão de endividados em Vitória, mas fila começou um dia antes

O pedreiro Ivan Alves dos Santos, desempregado há cinco anos, chegou ao ginásio por volta das 11h de domingo (18), com a esperança de sanar as dívidas que contraiu com três instituições financeiras: Banestes, Da Casa e Losango, desde 2008. Ele estava acompanhado da esposa e da filha.

"Cheguei na manhã de domingo e fiquei até a hora de pegar as senhas, porque é grande a ansiedade de ver meu nome limpo na praça. É uma coisa muito importante para todos nós que viemos até aqui. Durante o dia enfrentei bastante vento e poeira, depois das 20h ficou tranquilo de ficar aqui na fila", relatou à Rádio CBN Vitória.

Uma das dívidas de Ivan já chega ao montante de mais de R$ 8 mil, adquirida por conta de compras em supermercado. As outras foram contraídas após ele pegar empréstimos com as instituições financeiras, a fim de comprar uma geladeira e um dvd.

"A dívida de R$ 8 mil reais, eu cheguei a fazer um acordo e abaixar para R$ 500 parcelado. Mas, estava desempregado e não tinha como eu pagar. Aí continuamos, não tinha condições mais", contou.

Espera

A fila, segundo Ivan, não demorou muito para se formar. Em poucas horas, chegou a ter 50 pessoas ainda no domingo. A partir de 1 hora desta segunda, começou aumentar, de acordo com ele.

A pensionista Sebastiana Santana, 62 anos, chegou as cinco da manhã para ser atendida por três empresas. Saiu com uma boa negociação com a Avista, cuja dívida chegou a R$ 14 mil em menos de um ano. "Foi para mil e pouco. Parcelei de R$ 102. Acho que dá umas 10 vezes para pagar. Ela perguntei como eu poderia pagar e informei que R$ 100 estava bom", disse.

Ampliação

O Procon Estadual tentou evitar as grandes filas, também observadas na primeira edição, em agosto, ampliando o número de atendimentos e modificando o sistema de senhas, que conta agora com o CPF do cidadão, o que evita que um consumidor tente resolver problemas de terceiros. Mesmo assim, a fila já dava a volta no quarteirão, antes das 8 horas, horário em que começa a distribuição das senhas.

Já às 10h30, várias instituições já estavam com as senhas encerradas e, muitas pessoas ficaram sem atendimento, causando reforma.

Denize Izaíta, diretora-presidente da instituição avaliou a situação. "Não avaliamos de uma forma positiva. Porque orientamos os consumidores de que não havia necessidade de dormir na fila. Um número grande de senhas estão sendo distribuídas, superior a 1.200. Então, o consumidor não precisa ficar nessa ansiedade e chegar com tanta antecedência para ser atendido", explicou.

Atendimento

As senhas começam a ser distribuídas sempre às 8 horas. O atendimento ao público é feito das 9h às 17 horas. O número de senha varia de instituição para instituição, levando-se em conta a capacidade de atendimento de cada uma. Há empresas, como a Escelsa, que enviaram 11 funcionários ao mutirão. E outros, como o Banco Pan, que enviou apenas um.