Com redação sobre violência contra a mulher, questões do segundo dia do Enem dividem opiniões

Sempre alvo de muita expectativa, o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desta vez foi a “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) minutos depois do fechamentos dos portões. Em matemática, temas como a crise hídrica e o HPV foram citados nas questões.

O estudante Abner Alves, 18 anos, foi o primeiro a deixar o local de prova neste último dia de Enem, às 15h50. O jovem pretende conseguir uma vaga no curso de Jornalismo. Ele se surpreendeu com o tema da redação, pois é algo que sempre está na mídia. “Achei que fosse ser algo mais complicado, mas quando vi o tema, achei fácil. Comecei a prova por ela, demorei um pouco, mas para mim foi fácil”, afirmou.

Já para o estudante Adrian Perim, 21 anos, a prova não foi tão fácil. Ele já faz um curso superior na área de Meio Ambiente, no Senac, mas pretende conseguir uma boa pontuação no Enem para conseguir uma vaga na Ufes ou uma bolsa em faculdades particulares.

Ele disse que foi bem nas questões de português, mas foi mal em redação. “A redação teve a exploração da mulher como tema. Não estudei sobre esse tema, então, coloquei o que eu tenho lido nos jornais e visto no dia a dia”, afirmou.

Na redação, o primeiro texto de apoio foi o mapa da violência de 2012, destacando dados sobre as mortes de mulheres ocorridas entre 1980 e 2010. A prova também teve questões que citaram os artistas Luiz Gonzaga, Pixinguinha, Chico Buarque, Toquinho e Arnaldo Antunes.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na página do Inep, no endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br/enem, até o terceiro dia útil seguinte ao de realização das últimas provas.