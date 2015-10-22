Com mais de 4 mil atendimentos, mutirão do Procon em Vitória é prorrogado até a próxima semana

Mais de quatro mil pessoas foram atendidas nos três primeiros dias do Mutirão de Negociação de Dívida do Procon, realizado em Vitória. Mas para conseguir esse atendimento, muitas pessoas passaram a noite na fila. Com a aproximação do fim da ajuda para renegociar dívidas, prevista para esta sexta-feira (22), e ainda com grande procura pelos consumidores, o Procon decidiu prorrogar o mutirão até a próxima quinta-feira (29).

De acordo com a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, o prazo foi ampliado para evitar que mais pessoas durmam na fila e todos os que procuram ajuda possam ser atendidos.

“Não durma da fila, não se exponha a uma situação de desconforto. Não é isso que o Procon quer. Estamos prorrogando o mutirão. De segunda a quinta-feira da próxima semana estaremos aqui oferecendo as mesmas condições e os mesmos parceiros estarão conosco”, afirmou à Rádio CBN.

Dia seguinte

Mas a informação de que o mutirão seria prorrogado não foi suficiente para evitar que as pessoas continuassem na fila. Ainda na tarde desta quinta, já havia dezenas de pessoas aguardando o atendimento para a manhã de sexta-feira. O autônomo Remir Ferreira está na fila desde a tarde de quarta. Apesar de ter passado a noite na fila, não conseguiu atendimento, pois as senhas para o banco onde ele tem uma dívida de R$ 8 mil já tinham acabado.

Para não correr o risco de ficar sem atendimento, decidiu ficar direto até a manhã desta sexta. Ele é o quinto da fila e vai perder dois dias de serviço, entretanto, explica que o esforço vale a pena. “O desconto que conseguimos é bem maior do que um mês inteiro de serviço. Então, vale a pena perder dois dias de trabalho e ficar aqui para conseguir desconto e limpar o nome”, contou.

De R$ 12,9 mil para R$ 504

A auxiliar de limpeza Sônia Santos não precisou dormir na fila e conseguiu 96% de desconto na dívida do cartão de crédito. A dívida passou de R$12,900 para R$ 504. Ela diz que se não fosse o mutirão não teria condições de pagar o que devia ao banco. Os juros do cartão de crédito levaram Sonia a se endividar. “Foi tudo, passou do dia de pagar, começaram a cobrar juros e a dívida chegou a esse valor”, disse.