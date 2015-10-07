Cerca de 1.500 empresas podem ser impactadas por crise hídrica no Espírito Santo

Quase 1.500 indústrias em todo Estado podem ser afetadas pelas restrições de captação de água dos rios anunciadas pela Agência de Recursos Hídricos do Estado (Agerh). Em entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira (06), o diretor de planejamento e gestão hídrica da Agerh, Robson Monteiro, informou que nas cidades onde já há o racionamento de água, as empresas podem ter de suspender as produções.

Em nove cidades do Estado a captação de água nos próximos 15 dias só pode ser para o consumo humano, segundo resolução da Agerh. De acordo com o secretário Estadual de Agricultura, Octaciano Neto, uma usina de álcool em Conceição da Barra corre o risco de ficar fechada nas próximas duas semanas, pois toda a produção depende de água.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha destacou que o racionamento de água vai aumentar o preço da frutas, verduras e legumes. “A restrição vai prejudicar a produção e vai forçar, através da lei da oferta e da procura, a elevação do custo dos produtos que não podem ficar sem irrigação”, disse.

Nas cidades onde não há racionamento, incluindo a Grande Vitória, a captação da água para uso industrial deverá ser feita apenas à noite, entre 18h e 5h. Segundo a Cesan, a água direcionada para a Arcelor Mittal e Vale já foi reduzida. No caso da Arcelor, houve redução de 800 para 600 litros por segundo. Na Vale, a redução foi de 200 para 100 litros.

Por nota, a Vale informou que desde o início do ano, com o agravamento da crise hídrica, vem implementando ações emergenciais para reduzir ainda mais o uso de água em suas operações no Complexo de Tubarão. Informou também que a empresa está se adaptando para cumprir as orientações do governo do Estado em relação à disponibilidade de água, visando a manter as suas operações.

A Arcelor informou que uma Estação de Tratamento de Água para reuso está em fase de conclusão na empresa. Com a iniciativa, a Arcelor poderá chegar à produção de até 400 m³/h de água industrial, dependendo do efluente disponível.