Casagrande afirma que deixou estado organizado, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e dinheiro em caixa

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) fez um contra ponto às declarações dadas pelo governador Paulo Hartung (PMDB) em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta quinta-feira. Casagrande afirmou que a estratégia de Hartung é desconstruir seus quatro anos de governo para que ele seja o 'salvador da pátria'.

Durante entrevista à CBN, Hartung afirmou o Estado está com 100% das dívidas pagas. Disse também que quitou todas as despesas contratadas no governo anterior. Entretanto, Casagrande afirma que deixou o estado com todas as contas pagas e com dinheiro em caixa.

“É uma estratégia montada pelo atual governo para diminuir o trabalho que nós fizemos e tentar aparecer como quem organizou o Estado, mas na verdade, ele já recebeu o Espírito Santo totalmente organizado, com salário de pessoal dentro da lei de responsabilidade fiscal, com um dos menores endividamentos do país, com quase R$ 2 bilhões em caixa. O que ele está fazendo é acumulando mais recurso para guardar ao final do seu mandato", destacou.

Casagrande disse ainda que os 'ataques' feitos por Hartung não passam de uma estratégia política. Ele frisou que, por causa do seu trabalho à frente do Executivo Estadual, o Espírito Santo é o estado mais preparado economicamente para enfrentar a crise atual.

“O Espírito Santo é o estado mais bem preparado do país para enfrentar este momento de instabilidade. Modéstia à parte, mais bem preparado porque deixamos o governo mais bem preparado. O que o atual governo deseja, o que o atual governador quer é desconsiderar o que fizemos, para se apresentar como salvador da pátria, para se apresentar como alguém, que num ambiente de muita desorganização das unidades federativas, o Espírito Santo consegue se manter organizado”, afirmou.

Casagrande também rebateu a afirmação de Hartung sobre o Contorno do Meste Álvaro e criticou o fim do Programa Estado Presente. “Ele falou que vai dar ordem de serviço na obra do Mestre Álvaro. Quem deu a ordem de serviço fui eu, no final do ano passado. Contratei a obra por regime diferenciado de contratação. Dei ordem de serviço e agora a obra começa. É muito ruim ver o programa Estado Presente não dando sequência. É um programa que reduziu a violência no Espírito Santo e foi substituído por um tal de Ocupação Social, que ninguém sabe o que é”, disse.