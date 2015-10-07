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Carros da Assembleia trafegam com placas originais

Legislativo ainda aguarda orientação do Detran sobre como proceder, após um dos veículos oficiais ter sido apreendido pela Polícia Rodoviária de Minas

Publicado em 06 de Outubro de 2015 às 22:14

Publicado em 

06 out 2015 às 22:14
Os carros da Assembleia Legislativa estão trafegando com as placas originais. A decisão do Legislativo Estadual foi tomada para evitar que incidentes, como o ocorrido com o deputado Sérgio Majeski (PSDB) no último mês de setembro, se repitam. No mês passado, o carro utilizado pelo deputado foi apreendido pela Polícia Rodoviária de Minas Gerais porque a placa oficial não constava no documento do veículo, que apontava apenas a placa original registrada no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
Os automóveis oficiais estão circulando com as placas originais há cerca de duas semanas, de acordo com o diretor geral da Assembleia, Paulo Marcos Lemos. “Entendeu-se que é mais seguro que as placas originais fossem utilizadas, de modo a respeitar a normatização em vigor e dar garantia e segurança ao pleno exercício do mandato parlamentar”, esclareceu.
Carros da Assembleia trafegam com placas originais
Segundo Paulo Lemos, após o Legislativo Estadual comunicar ao Detran-ES a alteração das placas no início de 2015 houve publicação no Diário Oficial do Estado, em abril deste ano, informando sobre as mudanças.
Detran ainda estuda o caso
Ainda de acordo com o diretor geral, a Assembleia Legislativa enviou ofício ao Detran do Estado no último dia 15 de setembro solicitando esclarecimentos sobre o que fazer para evitar transtornos semelhantes ao ocorrido com o deputado Majeski. O Detran do Espírito Santo informou, por meio de nota, que uma equipe técnica estuda o caso. A respeito do uso de placas oficiais, Majeski considera que há aspectos positivos e negativos quanto a caracterização dos veículos.
“É uma forma de acompanhar, de fiscalizar. Com a placa original do carro, isso não é possível de ser feito. Agora, eu acho que uma placa oficial é usada como uma carteirada antecipada por algumas autoridades, não necessariamente deputados, mas de outras instâncias também”, opinou o deputado.
De acordo com Paulo Lemos, a Assembleia Legislativa vai aguardar o parecer técnico do Detran para saber se há medidas complementares que devem ser adotadas antes de as placas oficiais voltarem a ser usadas. Até uma definição do Departamento de Trânsito, os veículos do legislativo vão trafegar com suas placas originais.

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