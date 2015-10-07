Carros da Assembleia trafegam com placas originais

Os carros da Assembleia Legislativa estão trafegando com as placas originais. A decisão do Legislativo Estadual foi tomada para evitar que incidentes, como o ocorrido com o deputado Sérgio Majeski (PSDB) no último mês de setembro, se repitam. No mês passado, o carro utilizado pelo deputado foi apreendido pela Polícia Rodoviária de Minas Gerais porque a placa oficial não constava no documento do veículo, que apontava apenas a placa original registrada no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

Os automóveis oficiais estão circulando com as placas originais há cerca de duas semanas, de acordo com o diretor geral da Assembleia, Paulo Marcos Lemos. “Entendeu-se que é mais seguro que as placas originais fossem utilizadas, de modo a respeitar a normatização em vigor e dar garantia e segurança ao pleno exercício do mandato parlamentar”, esclareceu.

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Segundo Paulo Lemos, após o Legislativo Estadual comunicar ao Detran-ES a alteração das placas no início de 2015 houve publicação no Diário Oficial do Estado, em abril deste ano, informando sobre as mudanças.

Detran ainda estuda o caso

Ainda de acordo com o diretor geral, a Assembleia Legislativa enviou ofício ao Detran do Estado no último dia 15 de setembro solicitando esclarecimentos sobre o que fazer para evitar transtornos semelhantes ao ocorrido com o deputado Majeski. O Detran do Espírito Santo informou, por meio de nota, que uma equipe técnica estuda o caso. A respeito do uso de placas oficiais, Majeski considera que há aspectos positivos e negativos quanto a caracterização dos veículos.

“É uma forma de acompanhar, de fiscalizar. Com a placa original do carro, isso não é possível de ser feito. Agora, eu acho que uma placa oficial é usada como uma carteirada antecipada por algumas autoridades, não necessariamente deputados, mas de outras instâncias também”, opinou o deputado.