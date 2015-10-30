Carnaval de Vitória: folião precisa de código para comprar ingresso e mais de 40 mil são esperados nos desfiles

Os dois dias de desfiles das Escolas de Samba no Carnaval de 2016, em Vitória, vão reunir mais de 40 mil pessoas no Sambão do Povo. Segundo a Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) esta estimativa inclui o público das arquibancadas, os membros das escolas e os profissionais que vão trabalhar no local. E o folião deve estar atento pois a venda dos ingressos para as arquibancadas começaram nesta sexta-feira (30), em todas as casas lotéricas do país.

No primeiro lote foram colocados a venda 6.200 ingressos para cada dia de desfile, que serão realizados nos dias 29 e 30 de janeiro. De acordo com o presidente da Lieses, Rogério Sarmento, apenas na primeira hora, foram vendidos mais de mil ingressos. Para garantir a entrada, o folião deve apresentar o CPF e o código do Carnaval de Vitória, que é 2016.

Código para compra

De acordo com uma publicação no site da liga, algumas casas lotéricas apresentaram problema em relação ao código do convênio lotérico. Caso isso aconteça, a Lieses informa que será necessário que o folião forneça o código 20911489 ao operador. Os valores para o primeiro lote são R$ 40 para os desfiles do Grupo A e R$ 70 para o Grupo Especial. Também há a disponibilidade de meia entrada.

No Carnaval 2016, o desfile do Grupo de acesso que aconteceria no primeiro dia, não acontecerá mais. “Temos novidades no regulamento com a eliminação da quinta-feira. Neste ano, na sexta-feira teremos oito escolas e no sábado teremos seis”, explicou o presidente.