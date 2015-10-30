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VENDA COMEÇA

Carnaval de Vitória: folião precisa de código para comprar ingresso e mais de 40 mil são esperados nos desfiles

De acordo com uma publicação no site da liga, algumas casas lotéricas apresentaram problema em relação ao código do convênio lotérico

Publicado em 30 de Outubro de 2015 às 15:56

Publicado em 

30 out 2015 às 15:56
Os dois dias de desfiles das Escolas de Samba no Carnaval de 2016, em Vitória, vão reunir mais de 40 mil pessoas no Sambão do Povo. Segundo a Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) esta estimativa inclui o público das arquibancadas, os membros das escolas e os profissionais que vão trabalhar no local. E o folião deve estar atento pois a venda dos ingressos para as arquibancadas começaram nesta sexta-feira (30), em todas as casas lotéricas do país.
No primeiro lote foram colocados a venda 6.200 ingressos para cada dia de desfile, que serão realizados nos dias 29 e 30 de janeiro. De acordo com o presidente da Lieses, Rogério Sarmento, apenas na primeira hora, foram vendidos mais de mil ingressos. Para garantir a entrada, o folião deve apresentar o CPF e o código do Carnaval de Vitória, que é 2016.
Código para compra
De acordo com uma publicação no site da liga, algumas casas lotéricas apresentaram problema em relação ao código do convênio lotérico. Caso isso aconteça, a Lieses informa que será necessário que o folião forneça o código 20911489 ao operador. Os valores para o primeiro lote são R$ 40 para os desfiles do Grupo A e R$ 70 para o Grupo Especial. Também há a disponibilidade de meia entrada.
No Carnaval 2016, o desfile do Grupo de acesso que aconteceria no primeiro dia, não acontecerá mais. “Temos novidades no regulamento com a eliminação da quinta-feira. Neste ano, na sexta-feira teremos oito escolas e no sábado teremos seis”, explicou o presidente. 
O segundo lote começa a ser vendido no dia 15 de dezembro, caso ainda sobrem lugares nas arquibancadas. No entanto, as entradas sofrerão alterações no valor. O leilão para comercialização dos 119 camarotes no Sambão do Povo será realizado no dia 15 de novembro.

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