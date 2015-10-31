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Carnaval de Vitória: 2,1 mil ingressos vendidos no primeiro dia de comercialização

A procura maior foi para a segunda noite do evento, quando Barreiros, Jucutuquara, Pega no Samba, MUG, Piedade e Boa Vista entram na passarela do samba

Publicado em 30 de Outubro de 2015 às 21:12

Publicado em 

30 out 2015 às 21:12
Mais de dois mil ingressos para o Carnaval de Vitória 2016 foram vendidos no primeiro dia de comercialização. No total, foram disponibilizados 12.400 ingressos; 6.200 para os desfiles de sexta-feira e a mesma quantidade para o sábado. A procura maior foi para a segunda noite do evento, quando Barreiros, Jucutuquara, Pega no Samba, MUG, Piedade e Boa Vista entram na passarela do samba.
Esta foi a primeira vez que os ingressos para o Carnaval de Vitória foram vendidos nas casas lotéricas de todo país. De acordo com o presidente da Lieses, Rogério Sarmento, apenas na primeira hora, foram vendidos mais de mil ingressos. Durante todo o dia foram 2.100.
As vendas do primeiro lote continuam até o dia 14 de dezembro por R$ 35 a meia entrada, e R$ 70 a inteira. Se os ingressos não se esgotarem até esta data, a partir do dia 15 de dezembro será vendido o segundo lote, com os valores de R$ 50 para a meia entrada e R$ 100 para a inteira.
Cada pessoa poderá comprar, no máximo, quatro ingressos para as arquibancadas. As compras serão associadas ao CPF do comprador, o que dificultará a aquisição de grandes quantidades de bilhetes por cambistas, segundo Sarmento.
Leilão
A venda de camarotes e mesas será feita por meio de leilão presencial e virtual. No dia 15 de novembro, serão leiloados os camarotes, que terão preços entre R$ 5.300 e R$ 15.300 e capacidades que vão de 20 a 60 pessoas. Já as mesas, que terão capacidade para quatro pessoas, vão ser comercializadas no dia 20 de dezembro a partir de R$ 800.
Os leilões presenciais acontecerão na Fábrica de Ideias, em Vitória, simultaneamente aos leilões virtuais. O site onde as vendas serão feitas ainda será divulgado. Os camarotes e as mesas serão usados pelos compradores para os dois dias de evento.

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