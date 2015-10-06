Capixabas já passam por racionamento de água no Espírito Santo

Dez localidades em nove municípios, que se encontram em situação extremamente crítica, por causa da seca, já passam por racionamento de água. Nesses locais está proibido captar água em qualquer horário do dia se o uso não for também para consumo humano. É isso o que determina uma resolução publicada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) nesta segunda-feira (5).

Aqueles que desobedecerem a norma podem receber uma multa de R$ 268.710,00. Essa restrição será adotada por 15 dias. Além disso, uma outra resolução da Agerh limita a captação de recursos hídricos em todo o Estado. Entre às 5h e às 18h não se pode captar água em todo o território estadual se ela não for destinada ao uso humano. O prazo desta proibição também é de 15 dias.

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Entre os locais no Espírito Santo onde os capixabas passam por racionamento de água estão as sedes de Vila Pavão, Boa Esperança, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Alto Rio Novo e São Roque do Canaã. Além disso, as localidades de Paulista, em Barra de São Francisco, Imburama, em Ecoporanga, Várzea Alegre, em Santa Teresa e Cidade Nova da Serra, em Fundão, também estão em uma situação extremamente crítica.

Avaliações quinzenais

O pior cenário é o das localidades de Imburama e Cidade Nova da Serra, onde o abastecimento é feito por caminhões-pipa que enchem as caixas d'água das casas uma vez por dia. De acordo com diretor de Planejamento e Gestão Hídrica da Agerh, Robson Monteiro, durante os próximos 15 dias, a situação dos municípios será permanentemente avaliada, podendo ocorrer mudanças nas determinações da Agerh.

“É bom lembrar que esse cenário é bastante dinâmico. Então, a gente faz uma proposição de 15 dias. O governo continuará acompanhando a evolução disso. Ao longo da semana, novos municípios podem entrar bem como os municípios aqui listados podem sair”, ressaltou.