Candidatos disputam votos em 2° turno para reitoria na Ufes

Professores, alunos e servidores técnico-administrativos voltaram às urnas nesta terça-feira (06) para escolher o novo reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Este é o segundo turno do pleito que será definido entre a Chapa 1 "Dialogar e Avançar", formada por Gláucia Rodrigues de Abreu e Sávio Silveira de Queiroz, ficou com 29,9% dos votos no primeiro turno. E a Chapa 3 "Somos mais Ufes", composta por Reinaldo Centoducatte e Ethel Maciel, recebeu 41,9%.

Your browser does not support the audio element. Reinaldo Centoducate e Gláucia de Abreu disputam votos em segundo turno para reitoria da Ufes

A eleição começou as 7h e termina na maioria das sessões, às 21h. Estão aptos a votar 31.539. No primeiro turno, que foi realizado no dia 22 de setembro, compareceram às urnas 8756 pessoas, menos de 30% do total de elegíveis. Segundo o presidente da comissão organizadora de pesquisa da Ufes, Armando Biondo, a expectativa é que esse número seja mantido também no segundo turno.

São 80 urnas espalhadas entre os campis e cerca de 600 profissionais trabalham na realização dessa eleição na universidade. Neste pleito, as urnas utilizadas no processo são de papel. “Todos os mesários foram orientados a assinar a cédula e verifique com cautela toda a documentação do votante”, ressaltou Armando.