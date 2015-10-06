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Candidatos disputam votos em 2° turno para reitoria na Ufes

Apuração dos votos será feita amanhã, quarta-feira, a partir das 8h e a previsão é que até as 18h o resultado seja conhecido

Publicado em 06 de Outubro de 2015 às 17:45

Publicado em 

06 out 2015 às 17:45
Professores, alunos e servidores técnico-administrativos voltaram às urnas nesta terça-feira (06) para escolher o novo reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Este é o segundo turno do pleito que será definido entre a Chapa 1 "Dialogar e Avançar", formada por Gláucia Rodrigues de Abreu e Sávio Silveira de Queiroz, ficou com 29,9% dos votos no primeiro turno. E a Chapa 3 "Somos mais Ufes", composta por Reinaldo Centoducatte e Ethel Maciel, recebeu 41,9%.
Reinaldo Centoducate e Gláucia de Abreu disputam votos em segundo turno para reitoria da Ufes
A eleição começou as 7h e termina na maioria das sessões, às 21h. Estão aptos a votar 31.539. No primeiro turno, que foi realizado no dia 22 de setembro, compareceram às urnas 8756 pessoas, menos de 30% do total de elegíveis. Segundo o presidente da comissão organizadora de pesquisa da Ufes, Armando Biondo, a expectativa é que esse número seja mantido também no segundo turno.
São 80 urnas espalhadas entre os campis e cerca de 600 profissionais trabalham na realização dessa eleição na universidade. Neste pleito, as urnas utilizadas no processo são de papel. “Todos os mesários foram orientados a assinar a cédula e verifique com cautela toda a documentação do votante”, ressaltou Armando.
A apuração dos votos será feita amanhã, quarta-feira, a partir das 8h e a previsão é que até as 18h o resultado seja conhecido. Ainda no mês de outubro, a Comissão Coordenadora da Pesquisa enviará o relatório final com o resultado da pesquisa aos conselhos superiores da universidade que, por sua vez, homologarão o resultado e encaminharão uma lista tríplice ao Ministério da Educação e à Presidência da República. Se aceita, a publicação será feita no diário oficial e o novo reitor toma posse em março de 2016 e permanece a frente da universidade até 2020.

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