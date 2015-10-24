Candidatos deixam locais de prova do Enem após duas horas de meia de prova, em Vitória

Por volta das 15h30 deste sábado (24), os primeiros candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram a deixar os locais de prova. Apesar da prova com questões de Ciências Humanas e Ciências da Natureza ter duração de 4 horas e 30 minutos, muitos utilizaram pouco mais da metade do tempo.

Ao todo, os candidatos responderam 90 questões de múltipla escolha. O primeiro dia de prova surpreendeu o estudante Abnes Silva, 18 anos, que respondeu todas as perguntas em três horas. Segundo ele, a maior dificuldade estavam nas questões de Química. O jovem, que pretende cursar Jornalismo, aposta no bom texto e espera ter um desempenho melhor no segundo dia. “Redação eu sempre fui bom. Acho bem mais fácil”, contou à Rádio CBN Vitória.

Enunciados

Já para Roberta de Freitas, de 19 anos, a prova não estava difícil para quem realmente estudou, mas os enunciados estavam mais complicados do que o esperado. Essa é a segunda vez que ela realiza o Enem e a expectativa é que no segundo dia de prova o resultado seja ainda melhor. “Mesmo não tendo estudado próximo às provas, consegui fazer muitas questões”, disse À Rádio CBN. .