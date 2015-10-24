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MARATONA DO ENEM

Candidatos deixam locais de prova do Enem após duas horas de meia de prova, em Vitória

Candidatos avaliam as questões de Química e os enunciados da prova com o maior grau de dificuldade

Publicado em 24 de Outubro de 2015 às 20:15

Publicado em 

24 out 2015 às 20:15
Por volta das 15h30 deste sábado (24), os primeiros candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram a deixar os locais de prova. Apesar da prova com questões de Ciências Humanas e Ciências da Natureza ter duração de 4 horas e 30 minutos, muitos utilizaram pouco mais da metade do tempo.
Ao todo, os candidatos responderam 90 questões de múltipla escolha. O primeiro dia de prova surpreendeu o estudante Abnes Silva, 18 anos, que respondeu todas as perguntas em três horas. Segundo ele, a maior dificuldade estavam nas questões de Química. O jovem, que pretende cursar Jornalismo, aposta no bom texto e espera ter um desempenho melhor no segundo dia. “Redação eu sempre fui bom. Acho bem mais fácil”, contou à Rádio CBN Vitória. 
Enunciados
Já para Roberta de Freitas, de 19 anos, a prova não estava difícil para quem realmente estudou, mas os enunciados estavam mais complicados do que o esperado. Essa é a segunda vez que ela realiza o Enem e a expectativa é que no segundo dia de prova o resultado seja ainda melhor. “Mesmo não tendo estudado próximo às provas, consegui fazer muitas questões”, disse À Rádio CBN. . 
Esta também era a segunda tentativa da jovem Adriele Fernandes, de 18 anos, que achou a prova mais fácil que a do ano passado. Ao contrário dos candidatos anteriores, ela acredita que o segundo dia será o mais difícil, devido ao tempo para realização das questões objetivas e da redação. Em todo o Espírito Santo, são 153.885 candidatos na edição do exame deste ano.

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