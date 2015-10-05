O Espírito Santo possui mais de 125 mil pequenos negócios, o que representa 99% do total de empresas. Além de garantir receita para os proprietários, os micro e pequenos empreendimentos contribuem para melhorar a situação econômica do país e geram empregos. Para estimular o consumo em empresas dessa natureza, foi lançado nesta segunda-feira (05), o movimento “Compre do Pequeno”. Mais de 5 mil estabelecimentos capixabas participam da ação, que também prevê descontos nos produtos.
No Estado, os empreendimentos desta natureza são responsáveis por 28% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba e até 58% do total de empregos formais. A iniciativa, que é do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), tem o propósito de apoiar e fortalecer o segmento. Segundo o superintendente do Sebrae-ES, José Eugênio Vieira, foram realizados durante o mês de setembro diversos eventos voltados para capacitação dos empreendedores a fim de ajudá-los a encontrar saídas para prosperar.
Campanha quer estimular vendas de pequenos negócios
“O dia hoje tem uma característica diferente, pois nós estamos estimulando que os consumidores comprem onde moram. É uma forma de estimular o comércio local, uma vez que, está pessoa não precisa se deslocar, ela vai estar movimentando emprego e renda”, explicou.
Descubra os participantes
As lojas do estado que participam da ação estão disponíveis em uma página na internet criada especialmente para a ação. Por meio do site www.compredopequeno.com.br, os consumidores tem acesso as lojas participantes mais próximas da sua casa.
Em uma loja no bairro Praia do Canto, a campanha foi regada a ofertas. Especializada em vestuário para o público infantil, a loja, que já tem 15 anos no mercado, colocou diversos produtos em oferta para atrair os clientes. Algumas peças chegaram a ter desconto de até 57%. Muito além da redução nos preços, o proprietário da loja, Nilson França, da outros motivos para o sucesso da empresa. “Descobri o que o cliente ainda não sabe o que quer”, contou.
As ações que estão sendo realizadas em toda a Grande Vitória para atrair públicos para esses estabelecimentos, acontece na data em que se comemora o aniversário do Estatuto da Micro e Pequena Empresa.