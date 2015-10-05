O Espírito Santo possui mais de 125 mil pequenos negócios, o que representa 99% do total de empresas. Além de garantir receita para os proprietários, os micro e pequenos empreendimentos contribuem para melhorar a situação econômica do país e geram empregos. Para estimular o consumo em empresas dessa natureza, foi lançado nesta segunda-feira (05), o movimento “Compre do Pequeno”. Mais de 5 mil estabelecimentos capixabas participam da ação, que também prevê descontos nos produtos.

No Estado, os empreendimentos desta natureza são responsáveis por 28% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba e até 58% do total de empregos formais. A iniciativa, que é do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), tem o propósito de apoiar e fortalecer o segmento. Segundo o superintendente do Sebrae-ES, José Eugênio Vieira, foram realizados durante o mês de setembro diversos eventos voltados para capacitação dos empreendedores a fim de ajudá-los a encontrar saídas para prosperar.

Your browser does not support the audio element. Campanha quer estimular vendas de pequenos negócios

“O dia hoje tem uma característica diferente, pois nós estamos estimulando que os consumidores comprem onde moram. É uma forma de estimular o comércio local, uma vez que, está pessoa não precisa se deslocar, ela vai estar movimentando emprego e renda”, explicou.

Descubra os participantes

As lojas do estado que participam da ação estão disponíveis em uma página na internet criada especialmente para a ação. Por meio do site www.compredopequeno.com.br , os consumidores tem acesso as lojas participantes mais próximas da sua casa.

Em uma loja no bairro Praia do Canto, a campanha foi regada a ofertas. Especializada em vestuário para o público infantil, a loja, que já tem 15 anos no mercado, colocou diversos produtos em oferta para atrair os clientes. Algumas peças chegaram a ter desconto de até 57%. Muito além da redução nos preços, o proprietário da loja, Nilson França, da outros motivos para o sucesso da empresa. “Descobri o que o cliente ainda não sabe o que quer”, contou.