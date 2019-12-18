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Caixa libera saque do FGTS para nascidos em novembro e dezembro

Segundo a Caixa, em todo o Brasil, mais de 8 milhões de pessoas podem receber os recursos do FGTS. Saque está permitido até o fim de março

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 13:17

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

18 dez 2019 às 13:17
Agências têm baixa procura por saques de FGTS nesta segunda-feira (16) Crédito: José Carlos Schaeffer
Os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro que não possuem conta na Caixa podem, a partir desta quarta-feira (18), efetuar o saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Este é o último lote de liberações a ser feito pelo banco, mas os trabalhadores têm até o fim de março para fazer o saque.
Caixa libera saque do FGTS para nascidos em novembro e dezembro
Segundo a Caixa, em todo o Brasil, mais de 8 milhões de pessoas podem receber os recursos. Cada trabalhador pode sacar até R$ 500 reais por conta que tiver – esteja ela ativa ou inativa. Podem retirar R$ 998 os trabalhadores que tinham até um salário mínimo depositado até 24 de julho deste ano - data em que foi publicada a medida provisória que liberou os saques.
Os trabalhadores que nasceram entre janeiro e outubro e têm direito a receber R$ 998 vão poder sacar o valor complementar a partir de sexta-feira, dia 20. Isso porque o saque deste grupo estava autorizado, o valor permitido ainda era apenas R$ 500.
COMO SACAR O FGTS
É possível fazer o saque com o cartão cidadão e a senha, os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências. Para quem só tem a senha cidadão, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade. Já quem não possui cartão nem senha precisa fazer o saque na boca do caixa.
Quando o saldo das contas de FGTS for de até R$ 100,00, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.
CAIXA TEM 0800 PARA TIRAR DÚVIDAS
As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no app FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas por dia.
 

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