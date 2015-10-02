BR-101 apresenta queda de 30% no tráfego de veículos

O cenário econômico, com o aumento de impostos, queda do consumo e da produção industrial, está afetando o tráfego de veículos nas rodovias do país. Na BR-101, a rodovia federal que corta o Espírito Santo de norte a sul, a estimativa é de 30% de queda na circulação de caminhões e veículos de passeio nos últimos três meses em relação ao trimestre anterior, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o inspetor da PRF, Jehan Ney a redução é percebida no dia a dia com a diminuição real do fluxo de veículos. "Ainda estamos avaliando o percentual, mas observamos cerca de 30% de redução. Até o final de outubro, fechamos esses números. Mas, no dia a dia, percebemos essa redução. Intensificamos nossa fiscalização nos últimos meses e com isso percebemos a diminuição real desse fluxo de veículos. Analisamos que é a queda se deu pelo cenário econômico do país", disse.

Your browser does not support the audio element. BR 101 apresenta queda de 30 por cento no tráfego de veículos

Os dados analisados pela PRF são os mesmos contabilizados pela ECO 101, concessionária que administra a via. O Relatório de Tráfego Mensal 2015 disponibilizado no site da empresa revela queda no tráfego de veículos principalmente nos municípios de Serra e Guarapari.

De Maio a Agosto, o número de veículos de passeio na Serra diminui entre maio e junho, caindo de 381.268 para 372.454 (2,31%); e entre julho e agosto, de 408.244 para 381.489 (6,55%). Já em Guarapari, a queda também aconteceu no mesmo período: em maio circularam pela BR-101, 180.954, enquanto em junho foram 178.262 (1,48%). De julho para agosto, os números reduziram de 201.408 para 189.776 (5,77%).

Já o número de caminhões na Serra diminui de julho para agosto, de 126.171 para 122.669 (2,77%). Em Guarapari, a redução aconteceu entre maio e junho, de 126.968 caiu para 123.136 (3,01%); e entre julho e agosto, de 131.418 para 127.256 (3,16%).

Os números do mês de setembro ainda não foram contabilizados. A PRF informou que não há uma contagem oficial do tráfego de veículos da BR 262, outra rodovia federal que corta o Espírito Santo.

Essa redução trouxe prejuízo para o setor de transportes. A estimativa do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Espírito Santo (Transcares) é de que 1.500 caminhões encontram-se parados nos pátios das transportadoras no Estado, localizados principalmente na região da Grande Vitória e nos municípios de Linhares, Colatina, Cachoeiro e Iconha.

O presidente do Transcares, Liemar Pretti, afirma que o prejuízo calculado pelo sindicato é de R$ 1 bilhão, levando-se em consideração as mercadorias não circulantes, a queda do faturamento e o custo da frota parada. "Nós temos uma queda de consumo e na indústria, o que gera uma queda de transporte. É uma cadeia que tem afetado diretamente o segmento. Infelizmente a nossa expectativa não é boa para o segundo semestre, pelo que estamos acompanhado nas empresas", afirmou.