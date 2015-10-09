Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

FOGO

Bombeiros encontram cabana com fogueira no alto de morro incendiado em Vitória

Incêndio consumiu mais da metade de Reserva Ecológica de Itapenambi, no bairro Santa Lúcia

Publicado em 08 de Outubro de 2015 às 23:13

Publicado em 

08 out 2015 às 23:13
A população de Vitória sofreu com a fumaça e a fuligem de um incêndio em um morro na região do bairro Santa Lúcia, na tarde desta quinta-feira (8). De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a região atingida pelas chamas é a Reserva Ecológica de Itapenambi. O tenente Bragança, do Corpo de Bombeiros, que participou da operação de combate ao incêndio, informou que foi encontrada uma cabana no alto do morro, onde o fogo pode ter começado. No local, estavam dois cobertores, uma bíblia e uma fogueira.
No entanto, mesmo com os fortes indícios de que a origem do incêndio seja a cabana encontrada pelos militares, o tenente Bragança frisou que essa é uma informação preliminar e que a causa do incêndio ainda será avaliada por peritos do Corpo de Bombeiros. A reserva de Itapenambi tem 109.198 m² de área total. O Corpo de Bombeiros acredita que o fogo tenha consumido uma área de 60 mil m². Ou seja, mais da metade de toda a reserva.
-Bombeiros encontram cabana com fogueira no alto de morro incendiado em Vitória - CBNGAZ - 1.55s - 09-10-15.mp3
Segundo relatos de moradores e de pessoas que trabalham na região da reserva ecológica, o fogo começou no final da manhã desta quinta. O motorista José Carlos Nascimento, de 38 anos, que mora numa casa bem próxima ao morro de Itapenambi, disse que teve medo que as chamas alcançassem a residência dele. “Muito medo. Se pegasse fogo naquele matagal ali atrás, ia destruir o restinho das coisas que a gente tem”, comentou, apreensivo, o morador.
De acordo com o tenente Bragança, os trabalhos seguiriam ao longo da noite para tentar apagar as chamas. No entanto, mesmo que não tenha sido totalmente extinto, o fogo foi controlado ainda na tarde desta quinta.
Para combater as chamas, foram utilizados cerca de 20 mil litros de água até a noite desta quinta. Participaram da operação 12 militares do Corpo de Bombeiros e outros seis do Núcleo de Transporte Aéreo (Notaer), que utilizaram um helicóptero da Polícia Militar para lançar água sobre a região. Os bombeiros que estavam sobre o morro utilizavam abafadores, bombas de água e areia para controlar as chamas. Além disso, nos locais em que a vegetação foi queimada, os bombeiros reviraram o solo para evitar que o fogo se alastrasse novamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Capixabas Karatê
Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados