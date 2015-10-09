Bombeiros encontram cabana com fogueira no alto de morro incendiado em Vitória

A população de Vitória sofreu com a fumaça e a fuligem de um incêndio em um morro na região do bairro Santa Lúcia, na tarde desta quinta-feira (8). De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a região atingida pelas chamas é a Reserva Ecológica de Itapenambi. O tenente Bragança, do Corpo de Bombeiros, que participou da operação de combate ao incêndio, informou que foi encontrada uma cabana no alto do morro, onde o fogo pode ter começado. No local, estavam dois cobertores, uma bíblia e uma fogueira.

No entanto, mesmo com os fortes indícios de que a origem do incêndio seja a cabana encontrada pelos militares, o tenente Bragança frisou que essa é uma informação preliminar e que a causa do incêndio ainda será avaliada por peritos do Corpo de Bombeiros. A reserva de Itapenambi tem 109.198 m² de área total. O Corpo de Bombeiros acredita que o fogo tenha consumido uma área de 60 mil m². Ou seja, mais da metade de toda a reserva.

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Segundo relatos de moradores e de pessoas que trabalham na região da reserva ecológica, o fogo começou no final da manhã desta quinta. O motorista José Carlos Nascimento, de 38 anos, que mora numa casa bem próxima ao morro de Itapenambi, disse que teve medo que as chamas alcançassem a residência dele. “Muito medo. Se pegasse fogo naquele matagal ali atrás, ia destruir o restinho das coisas que a gente tem”, comentou, apreensivo, o morador.

De acordo com o tenente Bragança, os trabalhos seguiriam ao longo da noite para tentar apagar as chamas. No entanto, mesmo que não tenha sido totalmente extinto, o fogo foi controlado ainda na tarde desta quinta.