Navio carregado com container manobra no complexo portuário de Vitória Crédito: Vitor Jubini / 21/08/2019

Your browser does not support the audio element. Bolsonaro exalta aumento da exportação de café pelo Porto de Vitória

Ele destaca, ainda, que Espanha, Estados Unidos e Alemanha são os destinos com maior crescimento e afirma que o aumento da produção significa mais empregos para a população.

De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), o aumento de 306,4% diz respeito às exportações de janeiro a setembro de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado.

“Entre janeiro e setembro do ano passado foram exportadas 431.090 sacas, volume que saltou para 1,7 milhão de sacas no mesmo período deste ano. Com isso, a participação do porto capixaba nos embarques de café do país, que era de apenas 1,8%, saltou para 5,8%. Os dados são do Conselho do Exportadores de Café do Brasil (Cecafé)”, publica a Codesa em seu site.

O total exportado entre janeiro e setembro em todo o Brasil permanece sendo o maior dos últimos cinco anos para o período - embarque de 30,4 milhões de sacas. Esse volume representa um crescimento de 27,7% em relação a mesma base do ano passado. Já a receita cambial cresceu 6,5%, chegando a US$ 3,8 bilhões.