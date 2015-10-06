O primeiro dia de greve dos bancários começou com agências lotadas em Vitória. Antes das 10 horas, horário de abertura dos bancos, as instituições já registraram filas para o uso do autoatendimento, ou seja, o uso do caixa eletrônico. O serviço é o único que funcionará normalmente, já que o atendimento interno ao público está paralisado. Beneficiários e pensionistas sem cartão e senha são atingidos já que não conseguem fazer saques fora das agências bancárias.

Representantes do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários/ES) realizam piquetes nas portas de algumas agências da Capital. Nesses locais, apenas os gerentes são autorizados a entrar. Aos capixabas restaram muitas dúvidas, principalmente quanto a saque de altos valores, transferências e retirada de benefícios.

Your browser does not support the audio element. Bancos lotados na Grande Vitória no primeiro dia de greve dos bancários

O gerente de posto de combustíveis, Erasmo Júnior Loss, 48 anos, afirmou ter sido pego de surpresa, porque hoje precisou de um serviço específico do banco e ficou sem orientação. "Há alguns dias eu notei cartazes na porta dos bancos, mas hoje fui pego de surpresa. Porque estou com um funcionário na Bahia e não sei como vou fazer para resolver o problema dele. Onde ele está só tem uma agência bancária, do Bradesco. E a minha conta é da Caixa. Não sei como vou fazer para liberar ele para vir embora", contou.

A autônoma Cláudia Giuberti, 46 anos, tentou se antecipar à greve e resolver suas pendências financeiras, mas está temerosa que não consiga sacar dinheiro nas próximas semanas, já que a greve dos bancários é por tempo indeterminado. "Meu receio é que essa greve se estenda por muito tempo e até o funcionando e a utilização do caixa eletrônico se torne precário, com a falta de reposição de material, como papel para retirar comprovantes e extratos, além do dinheiro para saque", ponderou.

Para o professor Tomaz Botelho, 37 anos, a alternativa durante a greve será o internet banking. "A maioria das transações eu faço pela a internet para pagar as contas. O caixa eletrônico eu utilizo mais para tirar dinheiro", afirmou.

Durante a greve, serviços como renovação de cartão magnético, desconto de cheques na boca do caixa, saque do fundo de garantia e transferências para o exterior estarão prejudicados nos próximos dias. Para pagamento de contas, depósitos, saques de pequenos valores e transferências bancárias devem ser realizados nos caixas eletrônicos, serviço de correspondência bancária, casas lotéricas e redes de supermercados credenciadas.

O balanço da adesão ao movimento grevista deve ser divulgado pelo Sindibancários apenas no final da tarde desta terça-feira (06), mas a expectativa é que pelo menos 400 agências e boa parte dos 8 mil bancários capixabas tenham paralisado suas atividades.