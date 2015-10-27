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FIM DA PARALISAÇÃO

Bancários do Espírito Santo votam fim da greve e agências voltam a funcionar nesta terça

A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira em assembleia da categoria

Publicado em 26 de Outubro de 2015 às 22:58

Publicado em 

26 out 2015 às 22:58
A greve nacional dos bancários, que durou 21 dias, foi encerrada na noite desta segunda-feira (26), no Espírito Santo. A partir desta terça-feira (27), os bancários de todas as agências, públicas e privadas, já voltam ao trabalho normalmente em todo o Estado.
Nesta segunda, os sindicatos estaduais se reuniram para decidir se terminavam com a paralisação, já que o Comando Nacional, que representa os grevistas, negociou com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) ainda na última semana. Com as propostas aceitas, a liderança dos trabalhadores recomendou o fim da greve. No entanto, ainda era necessária a realização das assembleias sindicais de cada Estado, onde seria dada a decisão final sobre a interrupção do movimento grevista.
Após reunião da direção do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários-ES), a definição entre os bancos privados foi a primeira a ser dada, com volta aos trabalhos. Os trabalhadores dos bancos públicos foram consultados separadamente, e a decisão já saiu no fim da noite desta segunda: fim da greve. Cerca de 600 trabalhadores foram à reunião.
A proposta da Fenaban inclui aumento salarial de 10%, com ganhos reais de 0,11% acima da inflação. Além disso, benefícios como vales refeição e alimentação receberam aumento de 14%.

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