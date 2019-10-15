Crime será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Baleado, jovem tenta abraçar a mãe antes de morrer no Norte do ES

Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos encapuzados arrombaram a residência da família e efetuaram disparos com arma de fogo contra o rapaz. Assustado, o jovem correu para o quarto da mãe e tentou abraçá-la, mas acabou caindo no chão.

Neste momento, os acusados atiraram mais quatro vezes contra a vítima, que morreu no local. A mãe viu de perto o filho sendo assassinado. Logo após o crime, os suspeitos fugiram. A PM realizou buscas na região, mas não localizou os acusados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.