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Em Conceição da Barra

Baleado, jovem tenta abraçar a mãe antes de morrer no Norte do ES

Vítima tinha 21 anos e estava em casa, no bairro Santo Amaro, quando dois suspeitos invadiram o local e atiraram na cabeça dela. A mãe do rapaz presenciou toda a ação dos criminosos

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 15:40

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

15 out 2019 às 15:40
Crime será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na frente da mãe, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, na madrugada desta terça-feira (15). O crime aconteceu dentro da casa da vítima, no bairro Santo Amaro, por volta de 0h30.
Baleado, jovem tenta abraçar a mãe antes de morrer no Norte do ES
Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos encapuzados arrombaram a residência da família e efetuaram disparos com arma de fogo contra o rapaz. Assustado, o jovem correu para o quarto da mãe e tentou abraçá-la, mas acabou caindo no chão.
Neste momento, os acusados atiraram mais quatro vezes contra a vítima, que morreu no local. A mãe viu de perto o filho sendo assassinado. Logo após o crime, os suspeitos fugiram. A PM realizou buscas na região, mas não localizou os acusados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, e outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

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