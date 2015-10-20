Baixo nível do Rio Jucu: Cesan pede ajuda da população pois "qualquer economia de água é fundamental"

A Cesan voltou a pedir nesta segunda-feira (19) que a população da Grande Vitória economize água. No final de semana, a Companhia emitiu um alerta de que poderia faltar água em vários bairros em diferentes cidades atendidas pelo Rio Jucu, pois a vazão havia diminuído a vazão e o consumo, aumentado.

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O Rio Jucu, sozinho, é responsável por 60% do abastecimento da região metropolitana. De acordo com o presidente da Cesan, Pablo Andreão, apesar do alerta, não foi necessário suspender o abastecimento pois a população economizou água no final de semana. Porém, o estado do rio continua crítico e a possibilidade de racionamento de água na Grande Vitória não está descartada.

“Não podemos dizer nem que sim, nem que não. O que temos que deixar claro para a população é que estamos vivendo a seca mais severa e qualquer economia de água é fundamental”, contou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

No último sábado (17) a vazão do Rio Jucu era de 3.600 litros por segundo e o consumo estava em 3.800 litros por segundo, ou seja, 200l/s maior que a capacidade do rio. Nesta segunda, a vazão do rio continuava a mesma de sábado, mas o consumo foi de 2.300l/s. O presidente da Cesan destacou o tempo nublado também contribuiu para a diminuição do consumo, entretanto, a situação continua crítica e um novo alerta pode ser emitido nos próximos dias.

“O cenário mudou do final de semana para esta segunda, mas isso pode mudar a qualquer momento. O fundamental é que as partes envolvidas no processo, sociedade, governo e Cesan estejam unidos para que consigamos passar por esse momento de seca extrema no estado”, disse.

Sem chuva

O presidente do Fórum Capixaba de Comitês das Bacias Hidrográficas do Estado, Hélio de Castro destacou que o nível no Rio Jucu está abaixo da situação crítica e somente uma chuva constante poderia evitar um racionamento de água na Grande Vitória. “Para repor os níveis anteriores precisamos de muita água, de chuva significativa, entre 150 e 200 milímetros em dois dias. Precisamos da normalidade do nosso ciclo”, contou à CBN Vitória.

Em alguns locais a população já está sentindo os reflexos da escassez. O autônomo Gilson Nascimento, morador de Riveira da Barra, Vila Velha, diz que há duas semanas o abastecimento só é normal durante a noite. Ele diz que ao dia a água é tão fraca que não consegue subir até a caixa d'água. Ele diz que o problema afeta todas as residências do bairro. “O bairro todo está assim. Minha mão mora mais no final do bairro e também está sem água. Está tudo do mesmo jeito”, contou.