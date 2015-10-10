Faltam apenas duas semanas para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas ainda dá tempo para os candidatos revisarem o conteúdo e até aprenderem um pouco mais sobre os temas que podem cair na prova. No próximo sábado (17) haverá aulão gratuito na Faculdade Estácio, em Vila Velha. Para participar, o candidato só precisa levar um lata de leite em pó ou um brinquedo, que serão doados para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).

Neste sábado (10) o aulão, chamado de Congresso Pré Universitário, foi realizado na Estácio de Jardim Camburi. Cerca de 200 candidatos enfrentaram a maratona de estudos que dura o dia todo.

Your browser does not support the audio element. Aulões ajudam a preparar alunos para as provas do Enem 2015

Para a estudante Bruna Zanchetta, 17 anos, passar o dia inteiro estudando faz parte do esforço que ela vem fazendo ao longo do ano para conseguir entrar na faculdade de Fisioterapia. Estudante de escola pública, ela precisa muito fazer uma boa pontuação no Enem para passar na primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). “Vou passar o sábado todo aqui, mas tenho certeza que vai valer à pena”, contou.

A estudante Adriane Drumont, 17 anos, que vai prestar vestibular para Direito, diz que o aulão vai ajudá-la nas matérias de exatas, pois ela tem algumas dificuldades com cálculos. “Quando tem um aulão como esse no sábado ou domingo é muito proveitoso, pois é um ensino a mais”, contou.

O professor de Biologia e organizador do Congresso Pré Universitário, David Nascimento, conhecido pelos alunos como Tio DVD, conta que este preparatório é diferente dos demais aulões, pois o ensino é em formato de congresso.

“É como se o professor estivesse defendendo um tema, uma tese. Ele escolhe um tema e precisa defender o conteúdo em 50 minutos, depois ele vai responder as dúvidas da 'banca', que são os alunos”, explicou.

Qualquer pessoa pode participar do próximo aulão. O cadastro é feito no site www.projetocpu.com.br. De acordo com Tio DVD, a dica para os alunos nesta reta final de estudos é revisar o conteúdo e pesquisar na internet os fatos que mais chamaram atenção neste ano, como os 70 anos da Segunda Guerra Mundial.