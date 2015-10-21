Atendimento a gestantes, acidentes e violência podem ter melhoria com Plano Regional de Saúde

A medidas possíveis para desafogar o sistema de saúde na Grande Vitória e promover melhorias para o setor no interior do Estado estão em discussão pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A prioridade está direcionada para rede materno-infantil, saúde mental, acidentes e violência. As possíveis soluções foram abordadas nesta quarta-feira (21), no primeiro dia Seminário do Plano Regional de Saúde, que aconteceu no auditório II, da Emescan.

Nesta quarta, foi apresentado o plano de intervenção elaborado pela Região Metropolitana de Saúde, entre abril e setembro. O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, explicou que o planejamento também é uma forma de "alocar de forma mais eficiente os recursos destinados à área, para que cada região assuma a governança das suas demandas de saúde".

"O objetivo geral é descentralizar o atendimento de saúde. A diretriz trabalhada nesse projeto é que cada cidadão deve ser atendido em sua região de saúde. O cidadão, às vezes, enfrenta a estrada madrugada a dentro, principalmente, em direção a Região Metropolitana. Esse projeto tem como consequência o aumento da eficiência e qualidade do gasto, que é urgente", disse à Rádio CBN Vitória.

Além da intervenção na rede materno-infantil, saúde mental, acidentes e violência, a Região Metropolitana de Saúde também inclui como tema central o envelhecimento. Para elaborar as intervenções, foram analisadas as necessidades sociais, realizado um levantamento histórico e feita uma identificação das prioridades de cada região.

Organização

O gerente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Sesa, Francisco José Dias da Silva, explicou quais seriam essas intervenções. "Uma organização dos serviços já existentes, no sentido de que o acesso ao usuário seja facilitado; identificação de necessidades para que essas prioridades sejam atendidas, do ponto de vista assistencial; onde nós vamos recursos em 2016/2017, que poderiam estar pulverizados e não estão; e a possibilidade de uma interação muito maior entre níveis de atuação na área pública diferente", disse.

Interior

Boa parte da sobrecarga do sistema de saúde da Grande Vitória, sobretudo da Capital, está no atendimento de especialidades. O secretário municipal de Saúde de Santa Teresa, Henrique Luiz Follador, apontou que uma das soluções achada em sua cidade é a construção de um Centro de Especialidades.

"O maior problema e as maiores demandas, não só de Santa Teresa, como de todos os municípios que compõem as regionais de saúde, são quanto à especialidades, exames, transporte, atendimento de urgência e emergência. Em Santa Teresa, especificamente, estamos implementando o Centro de Especialidades, que vai desafogar um pouco o atendimento e exames da Capital e da Região Metropolitana de Saúde, da qual fazemos parte hoje", disse.

Região Metropolitana de Saúde