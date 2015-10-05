O Natal ainda está distante, faltam quase três meses para comemorar a data, mas crianças de escolas públicas do Espírito Santo já escreveram suas cartinhas para o Papai Noel dos Correios, que aos poucos chegam na sede da instituição, em Vitória. A expectativa esse ano é que sejam entregues 15 mil cartas, das quais 7.500 estão concentradas na Grande Vitória.

Juliana Bourguignon, coordenadora do projeto nos Correios, afirmou que entre os principais pedidos feitos pelas crianças são brinquedos, roupas e material escolar. "Ás vezes, tem quem pergunte: 'mas criança quer material escolar?'. Quer sim. Muitas vezes, ela não pode comprar aquele material lindo que outras na sociedade tem condição de ter. Entre os inusitados, ficamos sabendo de uma criança que pediu um pedaço de carne. Ela quer fazer um churrasco com o pai", contou.

Your browser does not support the audio element. Até pedido de carne para churrasco em carta para o Papai Noel dos Correios

Como os Correios não pode transportar presentes perecíveis, nem animais, como os pedidos de bichinhos de estimação, os professores da unidade vão se organizar para doar os dois quilos de carne para a criança realizar o sonho dela. Outro pedido inusitado foi feito por uma criança da Centro Municipal Educacional Infantil (CMEI) Anísio Spinola Teixeira, no bairro Resistência, na Capital: uma porta nova para sua sala de aula.

A unidade foi a que mais enviou pedidos ao Papai Noel até o momento: foram 500 cartas. A professora da CMEI, Elizabete Candeia, 38 anos, afirmou que esta é a primeira vez que os alunos participam do projeto dos Correios, e os preparativos para a carta começaram ainda no mês de agosto.

"Foi uma experiência muito boa com a turma, que se encontra nesse processo de construção da leitura e escrita. A carta caiu como um elemento fundamental nesse processo. A gente fez todo um momento antes de escrever a carta, mostramos o verdadeiro sentido do Natal", disse.

A novidade do Papai Noel dos Correios deste ano é a parceria com o projeto "Aleitamento Materno", da Secretaria de Estado da Justiça. São crianças que estão junto com suas mães nas penitenciárias femininas do Espírito Santo.

Quem quiser apadrinhar uma das cartas, deve comparecer a sede dos Correios entre os dias 10 de novembro e 03 de dezembro. A entrega dos presentes aos alunos acontece do dia 12 de dezembro a 15 de dezembro.