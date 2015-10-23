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MENOS DÍVIDAS

Após filas em Vitória, Procon-ES distribui senhas antecipadas para renegociar dívidas e vai levar mutirão ao interior

Após o término do mutirão, os acordos ainda podem ser feitos nos Procons municipais e estadual

Publicado em 23 de Outubro de 2015 às 16:36

Publicado em 

23 out 2015 às 16:36
Devido a grande procura dos consumidores da Grande Vitória e de outras regiões do estado, o Mutirão de Negociação de dívida do Procon Estadual será realizado no interior do Espírito Santo. Além desta medida, a diretora-presidente do Procon-ES, Denise Izaíta, explicou que os órgãos municipais também serão incentivados a promover as renegociações.
Na tentativa de eliminar os débitos, milhares de pessoas chegaram a aguardar mais de 24 horas nas filas em Vitória, entre elas muitos idosos. A alternativa encontrada para amenizar essa espera será a entrega antecipada de senhas, a partir desta segunda-feira (26). O benefício atende aqueles que não conseguiram atendimento no dia. Segundo Izaíta, nem mesmo a prorrogação do prazo do mutirão para próxima quinta-feira (29) foi suficiente para amenizar a procura. “A possibilidade de ser atendido na próxima semana já deveria ser suficiente, mas infelizmente não foi”, explicou. 
Procon's municipais
Nesta sexta-feira (23) muitas pessoas ainda aguardava atendimento pelo terceiro dia. Moradora da Serra, Vanderleia dos Santos, de 33 anos, esperava na fila desde  a manhã de quinta-feira (22). Ela desejava negociar uma dívida adquirida depois de comprar materiais de construção há três anos. “Comprei areia, brita, cimento. Acabei perdendo, pois não tive dinheiro para pagar o pedreiro”, contou. 
A diretora-presidente do Procon disse, mais uma vez, que não é necessário que as pessoas se exponham a situações de risco, dormindo nas filas, pois após o término do mutirão os acordos ainda podem ser feitos nos Procons municipais e estadual. Até o momento já foram realizados cerca de 5 mil atendimentos e mais de R$8 milhões foram negociados.

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