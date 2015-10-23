Após filas em Vitória, Procon-ES distribui senhas antecipadas para renegociar dívidas e vai levar mutirão ao interior

Devido a grande procura dos consumidores da Grande Vitória e de outras regiões do estado, o Mutirão de Negociação de dívida do Procon Estadual será realizado no interior do Espírito Santo. Além desta medida, a diretora-presidente do Procon-ES, Denise Izaíta, explicou que os órgãos municipais também serão incentivados a promover as renegociações.

Na tentativa de eliminar os débitos, milhares de pessoas chegaram a aguardar mais de 24 horas nas filas em Vitória, entre elas muitos idosos. A alternativa encontrada para amenizar essa espera será a entrega antecipada de senhas, a partir desta segunda-feira (26). O benefício atende aqueles que não conseguiram atendimento no dia. Segundo Izaíta, nem mesmo a prorrogação do prazo do mutirão para próxima quinta-feira (29) foi suficiente para amenizar a procura. “A possibilidade de ser atendido na próxima semana já deveria ser suficiente, mas infelizmente não foi”, explicou.

Procon's municipais

Nesta sexta-feira (23) muitas pessoas ainda aguardava atendimento pelo terceiro dia. Moradora da Serra, Vanderleia dos Santos, de 33 anos, esperava na fila desde a manhã de quinta-feira (22). Ela desejava negociar uma dívida adquirida depois de comprar materiais de construção há três anos. “Comprei areia, brita, cimento. Acabei perdendo, pois não tive dinheiro para pagar o pedreiro”, contou.