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Colecionismo

Apaixonados por coleções se reúnem em Vitória para trocas de informações e peças

O evento é o 1° Encontro Regional de Multicolecionadores, organizado pela Sociedade Capixaba de Multicolecionismo. A entrada é franca

Publicado em 31 de Outubro de 2015 às 15:18

Publicado em 

31 out 2015 às 15:18
Milhares de cédulas, moedas e selos raros e curiosos estão expostos no 1º Encontro Regional de Multicolecionismo, em Vitória. Entre os destaques, estão cédulas e moedas do início do século XIX, que além de antigas, são também bem raras. O acervo pertence a Nilo Sérgio Bastos, fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento.
Apaixonado por história e cultura, Nilo conta que começou a colecionar enquanto ainda era muito novo. No começo tudo cabia em uma caixinha pequena, mas aos poucos, o espaço ficou pequeno. Hoje, o acervo que mal cabe no quarto, não para de crescer. “Sempre fui um guardador da história, pois moeda antiga é história, é tudo o que passou”, relatou. 
Apaixonados por coleções se reúnem em Vitória para trocas de informações e peças
Ao entrar no local, os visitantes podem viajar no tempo. Coleções de cartões postais de importantes cidades do Brasil e do mundo, em diferentes épocas; e cartões telefônicos raros fazem parte da exposição.
Tradição que passa de pai para filho
A paixão por colecionar pode passar de pai para filho. Depois de herdar a coleção de moedas do pai, Fernando Bezerra, não parou de acumular coisas. Ao longo dos anos, ele aprimorou a coleção e começou a catalogar e separar por datas e importância social. “Ele não tinha conhecimento do colecionismo, meu pai era um juntador. Já eu estou colecionando”, explicou. 
Também vem de infância a paixão do padre Eraldo Furtado, 38 anos, pelas moedas. Depois de ganhar de presente da avó, ele começou a se dedicar a reunir e organizá-las por períodos e importância histórica. É esse amor pela memória que o padre quer passar para o afilhado, Pedro Diniz, de 9 anos, que já começou a colecionar moedas da família real.

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