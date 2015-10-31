Milhares de cédulas, moedas e selos raros e curiosos estão expostos no 1º Encontro Regional de Multicolecionismo, em Vitória. Entre os destaques, estão cédulas e moedas do início do século XIX, que além de antigas, são também bem raras. O acervo pertence a Nilo Sérgio Bastos, fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento.

Apaixonado por história e cultura, Nilo conta que começou a colecionar enquanto ainda era muito novo. No começo tudo cabia em uma caixinha pequena, mas aos poucos, o espaço ficou pequeno. Hoje, o acervo que mal cabe no quarto, não para de crescer. “Sempre fui um guardador da história, pois moeda antiga é história, é tudo o que passou”, relatou.

Your browser does not support the audio element. Apaixonados por coleções se reúnem em Vitória para trocas de informações e peças

Ao entrar no local, os visitantes podem viajar no tempo. Coleções de cartões postais de importantes cidades do Brasil e do mundo, em diferentes épocas; e cartões telefônicos raros fazem parte da exposição.

Tradição que passa de pai para filho

A paixão por colecionar pode passar de pai para filho. Depois de herdar a coleção de moedas do pai, Fernando Bezerra, não parou de acumular coisas. Ao longo dos anos, ele aprimorou a coleção e começou a catalogar e separar por datas e importância social. “Ele não tinha conhecimento do colecionismo, meu pai era um juntador. Já eu estou colecionando”, explicou.