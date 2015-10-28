Anabolizante: corpo bonito vale o risco de morte?

É sempre assim, todo ano: outubro, novembro vão chegando e quem deixou de malhar e se alimentar da forma correta o ano inteiro quer operar o milagre de chegar ao verão com o corpo perfeito. Como pelos métodos naturais não vai conseguir, apela para a forma artificial: uso de esteroides anabolizantes. O preço acessível e a promessa de resultados impressionantes em um curto espaço de tempo são uma tentação.

Mas é uma "ajuda" que pode custar caro, em outro sentido. O uso indiscriminado - principalmente em academias, onde alunos mais antigos incentivam novatos a acelerarem o desenvolvimento muscular - tem provocado cada vez mais deformidades em corpos, problemas do coração e câncer. Males que em pouco tempo podem levar à morte.

O problema é que, diferente dos suplementos alimentares - produzidos pela indústria alimentícia e prescritos por médicos e nutricionistas para complementar a alimentação -, os anabolizantes são medicamentos sintéticos, produzidos a partir da testosterona. São produtos que jamais deveriam ser usados por pessoas saudáveis.

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