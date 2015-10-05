Agências bancárias ficam cheias às vésperas da greve dos bancários

Às vésperas das greve dos bancários, que se inicia nessa terça-feira (06) e segue por tempo indeterminado, as instituições financeiras registram movimentação acima do normal para uma segunda-feira. Com o anúncio de greve pelo Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários/ES), o cidadão temeroso em ficar sem os serviços nos próximos dias, aproveitou o dia para resolver pendências.

Além do pagamento comum às várias esferas da sociedade no dia 05 de cada mês, foi grande nesta segunda por compensação de cheque e pagamento de contas. Houve quem pedisse dispensa do emprego para resolver a vida financeira, como a auxiliar de serviços, Aldete Batista Cintra, 68 anos. "Estou aproveitando, se não, não dá. Os bancos estão lotados, em algumas agências não tem como entrar", argumentou.

Your browser does not support the audio element. Agências bancárias cheias às vésperas da greve dos bancários

Funcionário público, Cilso José Vieira, 53 anos, decidiu tirar uma boa quantia em dinheiro para guardar em casa. "Eu acredito que vai dar muito transtorno, mas a gente resolve sacando alguma quantia no cartão", observou.

O aposentado Péricles Farias de Souza, 75 anos, também se adiantou. "Normalmente, greve dos bancárias dura 20 a 30 dias, por isso vim aqui logo. Aproveitar o dia para ajeitar tudo e ficar tranquilo", disse.

250 agências no Estado

O Estado conta com pelo menos 8 mil bancários e o sindicato da categoria acredita que boa parte deles deve aderir a greve. A entidade ainda aposta que, ao menos, 250 agências podem paralisar seus serviços em todo o Espírito Santo, como aconteceu na última greve realizada pela categoria, segundo o coordenador geral do Sindibancários/ES, Jessé Alvarenga. De acordo com ele, os serviços a serem paralisados são os de atendimento interno das agências. O autoatendimento, nos caixas eletrônicos, deve funcionar normalmente.

Com a situação, o cidadão deve ficar atento a algumas questões: compensação de cheques e transferência de dinheiro entre contas de bancos diferentes, por exemplo, devem ser feitas nos prazos estipulados pelo Banco Central. Se um cliente precisar resolver algum problema com urgência e a sua agência estiver fechada, o banco deve orientar sobre outro local para atendimento, segundo a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste).

No caso de saques de valores menores e quitação de contas, a dica é utilizar os caixas eletrônicos. O mesmo vale para o pagamento por telefone ou internet, como orienta o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Pagamento de contas como água, luz e telefone, podem ser realizadas também nas casas lotéricas. O consumidor pode ainda tentar negociar com as empresas um prazo maior para vencimento do débito. O Idec aponta ainda que penalidades, como multa e juros, não podem ser impostas no caso de atraso do pagamento devido à greve.