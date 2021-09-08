Acesse revista digital interativa em homenagem aos 470 anos de Vitória

Acesse a revista digital interativa em homenagem aos 470 anos de Vitória
A segunda capital mais antiga do Brasil é também moderna e conectada às demandas atuais. Vitória, que completa 470 anos neste 8 de setembro, segue caminho voltado para o futuro, mas sem perder de vista as suas tradições. Para celebrar o aniversário da Capital do Espírito Santo, e como parte das comemorações dos 25 anos da CBN Vitória, o Estúdio Gazeta publica uma revista digital interativa retratando um pouco de sua história, desafios e conquistas.
A publicação apresenta Vitória sob o olhar de quem mora e trabalha na Capital, pessoas que se dedicam a construir uma cidade melhor, têm orgulho do que o município oferece e também apontam onde ainda pode crescer.
A edição comemorativa revela a trajetória da cidade que é considerada uma das mais inteligentes do país e tem vocação para a inovação. Inova, se renova e prova que a tecnologia é mais que ferramenta de trabalho; é um instrumento para melhorar a vida da população.
A revista vai levar o leitor para uma visita on-line, colocando na tela um pouco da cidade que guarda muitos encantos. Tão logo termine o passeio virtual, não será surpresa se o visitante decidir conhecer melhor a Capital com seus próprios olhos, fazendo seus próprios caminhos. Aproveite!