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DINHEIRO EXTRA

74% dos inadimplentes vão usar 13° Salário para quitar ou reduzir dívidas

Com mais de 600 mil inadimplentes registrados no Estado, o Conselho de Contabilidade estima que o número de consumidores que vão tentar eliminar as dívidas fique também em 74%

Publicado em 27 de Outubro de 2015 às 14:50

Publicado em 

27 out 2015 às 14:50
Em tempos de crise, quando o assunto é o décimo terceiro salário o consumidor não tem dúvidas: o dinheiro extra será utilizado para quitar dívidas e dar fôlego ao orçamento familiar. Um estudo realizado pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) aponta que 74% dos brasileiros devem dar essa destinação ao salário complementar.
Caso da doméstica Sílvia Vicente de Paula, 41 anos. "Vou pagar minhas dívidas. Graças a Deus tenho poucas, mas tem para pagar", comentou.
Eliminar as dívidas também é o plano do vigilante Luzemar Mateus Gomes, 49 anos. "Vou usar para pagar algumas dívidas. Na realidade é limpar meu nome no SPC. É minha primeira ação. A situação foi complicando e muitas vezes a gente relaxa um pouco. Quitei uma, agora quero quitar as duas restantes. Esse ano eu limpo meu nome até dezembro", contou à reportagem.
74% dos inadimplentes vão usar 13º Salário para quitar ou reduzir dívidas
Com mais de 600 mil inadimplentes registrados no Estado, o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), estima que o número de consumidores que devem utilizar o décimo terceiro salário para amortizar ou quitar suas dívidas no Estado chegue também a 74%. Ou até mesmo supere esse percentual, segundo o presidente da instituição, Carlos Damascena.
"Apesar do CRC não ter uma pesquisa própria nesse sentido, mas as informações que são obtidas é que o povo se encontra bastante endividado. E, nesse sentido, a gente percebe que a obtenção desse recurso extra, que é o décimo terceiro salário, as pessoas devem canalizar para o pagamento daquelas dívidas que persistem em juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Mesmo o recurso não sendo suficiente para quiá-lo, porém amortiza e descompromete o pagamento de juros mensais, na receita normal que ele realiza", informou.
Dica
Para os mais controlados e com as finanças em dia, sem possuir dívidas para quitar, a dica do CRC é que parte do décimo terceiro salário, ou sua totalidade, seja poupado para as despesas que incorrem logo no início do ano como: material e matrícula escolar, IPTU e IPVA.

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