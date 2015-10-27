74% dos inadimplentes vão usar 13° Salário para quitar ou reduzir dívidas

Em tempos de crise, quando o assunto é o décimo terceiro salário o consumidor não tem dúvidas: o dinheiro extra será utilizado para quitar dívidas e dar fôlego ao orçamento familiar. Um estudo realizado pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) aponta que 74% dos brasileiros devem dar essa destinação ao salário complementar.

Caso da doméstica Sílvia Vicente de Paula, 41 anos. "Vou pagar minhas dívidas. Graças a Deus tenho poucas, mas tem para pagar", comentou.

Eliminar as dívidas também é o plano do vigilante Luzemar Mateus Gomes, 49 anos. "Vou usar para pagar algumas dívidas. Na realidade é limpar meu nome no SPC. É minha primeira ação. A situação foi complicando e muitas vezes a gente relaxa um pouco. Quitei uma, agora quero quitar as duas restantes. Esse ano eu limpo meu nome até dezembro", contou à reportagem.

Your browser does not support the audio element. 74% dos inadimplentes vão usar 13º Salário para quitar ou reduzir dívidas

Com mais de 600 mil inadimplentes registrados no Estado, o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), estima que o número de consumidores que devem utilizar o décimo terceiro salário para amortizar ou quitar suas dívidas no Estado chegue também a 74%. Ou até mesmo supere esse percentual, segundo o presidente da instituição, Carlos Damascena.

"Apesar do CRC não ter uma pesquisa própria nesse sentido, mas as informações que são obtidas é que o povo se encontra bastante endividado. E, nesse sentido, a gente percebe que a obtenção desse recurso extra, que é o décimo terceiro salário, as pessoas devem canalizar para o pagamento daquelas dívidas que persistem em juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Mesmo o recurso não sendo suficiente para quiá-lo, porém amortiza e descompromete o pagamento de juros mensais, na receita normal que ele realiza", informou.

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